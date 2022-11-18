府中15 VR電影特展 從看電影到被電影環抱

新北市板橋區府中15「VR電影特展：從看電影到被電影環抱」即起開放參觀，特展介紹世界第一部電影到VR虛擬實境電影，讓民眾認識電影科技技術創新與硬體改革，並挑選入圍2017年奧斯卡獎最佳動畫短片《盲眼維莎》的傳統電影與VR電影兩種版本，讓民眾體驗不同感受與差異性。

電影是由動態影像構成，透過影像和聲音、可連續播映畫面的膠片或影片所播放作品，在VR電影出現後，其沉浸感、360度全景畫面、高自由度視角選擇等特性，讓電影的觀看方式有了多元變化。

府中15 VR特展由加拿大導演創作的《盲眼維莎》傳統電影與VR電影版展出，現場布置電影院與家裡不同體驗場景，讓觀眾有身歷其境的感受，民眾踏入展區可探尋從看電影到被電影環抱的過程。