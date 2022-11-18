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2022CDP評鑑出爐 台北市碳揭露名列A級城市

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
2022CDP國際城市碳揭露評鑑出爐，台北市再度獲得最高評等肯定，名列A級城市。圖為信義區大樓群。圖／聯合報系資料照片
2022CDP國際城市碳揭露評鑑出爐，台北市再度獲得最高評等肯定，名列A級城市。圖為信義區大樓群。圖／聯合報系資料照片

2022CDP國際城市碳揭露評鑑出爐，台北市再度獲得最高評等肯定，名列A級城市。環保局表示，今年CDP國際碳揭露計畫，全世界有1002個城市參與，當中僅12%、122座城市獲評列入CDP2022年A級城市名單。

北市環保局表示，台北市為今年東亞地區11座A級城市之一，與日本東京、韓國首爾並列為全球在碳揭露透明度與氣候行動作為方面的領導城市。

環保局指出，CDP評鑑認為A級城市必須完成氣候風險及脆弱評估，以及證明有調適計畫以因應氣候危機，A級城市平均具備較非A級城市高達3倍的減緩和調適措施。

環保局說，台北市呼應全球淨零趨勢，去年COP26期間，率全國之先提出2050淨零排放路徑，今年再發布淨零行動白皮書，台北市議會也於今年6月三讀通過「臺北市淨零排放管理自治條例」，成為全國首部將淨零目標與路徑納入法制化的地方自治法規，擘劃臺北市未來30年淨零轉型藍圖。

環保局表示，今年台北市再獲CDP肯定，將持續努力，與中央分進合擊，結合企業、民間力量，與全世界城市一起實踐淨零未來。

北市 首爾

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