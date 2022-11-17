林佳龍稱新北反對敬老愛心卡 交通局長：根本沒找過我

民進黨新北市長候選人林佳龍表示，自己擔任交通部長時，協助讓台鐵也可以加入敬老愛心卡，「那時候侯友宜的交通局長是反對」。今新北市交通局長鍾鳴時回應，林佳龍任交通部長時，從未找過他去交通部討論台鐵電子票證的事，歡迎出來對質。

鍾鳴時說，是新北市主動發文函請台鐵評估納入公共運輸定期票，結果台鐵直到今年8月在新北市府鍥而不捨、一再發函追蹤進度之下，才回復稱明年6月電子票證定期票將上線啟用，但參加雙北1280和YouBike轉乘優惠沒有經費可補助。

鍾鳴時表示，更讓人瞠目結舌的是僅3個月不到，政策又轉彎了，原本沒有經費的交通部又有35億元可支援北北基桃公共運輸定期票，變化之快高深莫測。

鍾鳴時表示，林佳龍任交通部長時，新北市於2019年5月28日函請台鐵評估納入公共運輸定期票，交通部於同年12月6日召開擴大雙北公共運輸定期票使用範圍至鐵路及公路客運之可行性研商會議中，請台鐵局評估將「紙式或背磁式」通用定期票升級成「電子票證」型式通用定期票，以利票證整合。

交通局指出，新北市於2020年4月追蹤台鐵辦理情形，台鐵局於2020年4月20日時回覆，將於2021年第4季啟用；新北市再於2021年4月12日發文追蹤進度，台鐵局於四天後回復表示，將再展延至2021年第3季，結果連著2次屆期仍未完成；新北市持續在今年8月再追蹤。

交通局說，台鐵局回復電子票證系統預定明年6月上線啟用；但回文中仍表示參加雙北1280公共運輸定期票並無經費可供補貼，另與YouBike公共自行車轉乘優惠，也沒有相關經費補助。