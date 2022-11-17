空總舊址變更蓋國家博物館 北市都委會盼12月底審議

台北市都委會今天討論空總都市計畫案，文化部提出把軍事用地變更為文教用地、古蹟保存區，國家博物館預定設北側，委員建議注意交通等規劃。都委會要求彙整、修正再送審。

台北市都市計畫委員會下午召開視訊會議，其中討論文化部辦理「空總台灣當代文化實驗計畫」（空軍總司令部舊址）都市計畫變更方案的研議案。

文化部代表報告時說，位於空總的台灣當代文化實驗場（C-LAB）的基地目前為軍事機關用地，經與北市府多次研商，提出初步構想，基地北側，近建國南路1段附近，改為文教用地，共2.5公頃；基地南側，靠近仁愛路3段為古蹟保存區，共4.65公頃，文教用地將設國家博物館。

文化部代表指出，國家博物館將包含藝術展演空間、典藏空間、行政機構及部分商業設施，興建為地上5層、地下2層的建物，樓地板預計5萬平方公尺，且會參考歐美各國大型博物館，國家博物館除收藏藝術品外，也會把台灣藝術家經典畫作作為常設展。

至於古蹟保存區，會把古蹟及相關附屬等設施，作為表演藝術產業聚落、劇場空間、科技藝術研發等，並評估把古蹟定著土地範圍、古蹟建築，與周遭社區環境景觀進行整體規劃設計。

出席都委會的府外委員大部分支持提案，並建議，因北側要變更為文教用地及建置國家博物館，應考量附近交通衝擊和進出動線，若未來要興建新建築在古蹟保存區，也要評估是否符合文化資產保存法規定。

府內委員、北市府地政局長張治祥說，台北市目前已有博物館或表演藝術中心，如故宮、北流等，應說明國家博物館典藏的內容，且要充分利用古蹟保存區。

都委會官員指出，建議空總基地不應分為南北側，應考慮讓仁愛路3段也變為國家博物館的門面，且行政大樓應與古蹟融合，因基地範圍大，要考量要與台北市相關地點進行串聯，如大巨蛋等，讓此基地能振興東區、串聯西區。

主席、北市副市長彭振聲建議，可全部改為文教用地，這樣未來會較好使用。

文化部代表回應，會以古蹟保存區方式進行變更，且有考量從仁愛路3段進到國家博物館，經盤整北市據點，目前沒有專門收藏畫家的場地，國家博物館是以國家畫廊為概念，至於附近交通，彙整會議意見後，會跟交通單位討論。

彭振聲最後裁示，都委會今天討論為研議案，申請單位彙整委員意見，並修改相關資料後，再提正式書面，盼能在12月底審議。

空總都市計畫案先前曾因是否變更為商業區及回饋40%土地，引發北市府及文化部間討論許久。