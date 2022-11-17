瑞芳基山里長石智能競總成立 各界助陣相挺

瑞芳區的基山里長石智能這次同額競選，不過，競選活動也不馬虎，今(17)日競選總部成立大會，各界的好友都前來祝賀，石智能也曾任獅子會會長，當天也有許多獅友出席，為他助陣相挺，祝福他高票連任。

今天在九份基山市民活動中心裡好熱鬧，基山里長石智能選在黃道吉日，成立競選總部，活動中心裡陸續來了近上百人，都是要來支持石智能可以高票連任。

基山里長石智能說，雖然是同額競選，但還是慎重地舉行競選總部成立大會，雖然沒有人上台說話，大家就像好朋友般一起相互交流，但今天除了家人們，還有里長們及獅子會的獅友和里民近百人，都不遠千里來相挺，真的讓他很感動。

擔任基山里長已經十多年的石智能，身為九份觀光地區的重要的鄰里，他也期許未來國門逐漸解封，慢慢遊客也會回籠，九份地區不論是建設或是商家也要慢慢重整，準備好迎接後疫情時代的觀光人潮。