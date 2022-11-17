瑞芳基山里長石智能競總成立 各界助陣相挺
瑞芳區的基山里長石智能這次同額競選，不過，競選活動也不馬虎，今(17)日競選總部成立大會，各界的好友都前來祝賀，石智能也曾任獅子會會長，當天也有許多獅友出席，為他助陣相挺，祝福他高票連任。
今天在九份基山市民活動中心裡好熱鬧，基山里長石智能選在黃道吉日，成立競選總部，活動中心裡陸續來了近上百人，都是要來支持石智能可以高票連任。
基山里長石智能說，雖然是同額競選，但還是慎重地舉行競選總部成立大會，雖然沒有人上台說話，大家就像好朋友般一起相互交流，但今天除了家人們，還有里長們及獅子會的獅友和里民近百人，都不遠千里來相挺，真的讓他很感動。
擔任基山里長已經十多年的石智能，身為九份觀光地區的重要的鄰里，他也期許未來國門逐漸解封，慢慢遊客也會回籠，九份地區不論是建設或是商家也要慢慢重整，準備好迎接後疫情時代的觀光人潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言