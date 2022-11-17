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苦尋5處地點終定案 汐止鄉長路增youbike2.0

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區鄉長路一段找到貨櫃專用道橋下，能夠設置youbike2.0。圖／觀天下有線電視提供
汐止區鄉長路一段找到貨櫃專用道橋下，能夠設置youbike2.0。圖／觀天下有線電視提供

汐止區鄉長路一段，有兩棟社區大樓，一直以來，居民都反應希望能夠設置youbike租借站，只是之前里長找了四個地點都被打回票，最後才又找到貨櫃專用道橋下，今(17)日新北市議員廖先翔服務處也召集相關單位會勘，希望能夠設置youbike2.0。

建成里長黃信裕說，在鄉長路一段這邊有五個社區，住戶非常的多，里民也一直在建議是不是可以找地方設置youbike，便利步行民眾可以騎去火車站或是大同路上搭公車，前前後後找了四個地方都不行，貨櫃專用道橋下目前停放機車的地方是第五個點了，今天也請廖先翔議員協助，會勘已經確定橋下部分空間會設置youbike2.0，至於扣掉的機車位，則會移到鄉長路21號斜對面再補設六格的機車停車格，兼顧機車族跟需要騎youbike民眾的需求，也希望能夠盡快增設完成。

新北市議員廖先翔服務處特助邱志偉表示，在鄉長路貨櫃專用道橋下，原本有些機車位，今天跟市府交通局及youbike公司會勘協調，可能將其中一半空間設置youbike2.0，一半留給原來的機車格，並且會在鄉長路往前的路邊補畫幾格的機車格，接下來相關單位需要規畫、還有預算問題，快的話應該明年初農曆過年後可以設置。

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