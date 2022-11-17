73歲保持健康拚選戰 蔡錦賢日走萬步運動

新北市第一選區市議員候選人蔡錦賢，每天都有跑不完的拜票行程，身為選區內年齡為最高73歲的市議員候選人來說，面對非常消耗體力的行程，因此蔡錦賢說，他過去每天都會走路超過一萬步，定期的運動是他保持身體健康的最佳方式。

選舉投票日愈來愈接近，行程也就愈來愈緊湊，每天都要五點多起床，站在路口，接著到市場與公共場所掃街拜票，還要造勢場合的出席，蔡錦賢表示，他本身就非常重視運動，在擔任議員服務的這段期間，也時常替社區各里的長輩爭取許多的體健設施，就是要將他維持健康體力的方式，分享給大家。

這次議員蔡錦賢在六位競爭第一選區的市議員當中，以七十多歲的年紀對上其他都是年輕族群的候選人，市議員過去替許多里長在公園或是公共場所爭取體健設施，自己做起運動來也相當靈活，蔡錦賢說，為了力拚連任，持續的為民服務，爭取淡北道路、淡江大橋等各重大建設，保持健康之外，拚選舉更要滿滿的體力與活力，而每日的運動就算已經七十多歲，還是可以比年輕人多走幾步路，期盼能夠在這一戰選舉當中，連任成功。