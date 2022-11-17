淡海輕軌紅樹林站獲肯定 奪金路獎第一名

新北捷運公司淡海輕軌紅樹林站獲111年第23屆金路獎「站場環境維護類」捷運一等車站第一名，與國際知名藝術家「幾米」共同打造「藝術車站」及「藝術列車」，為國內首見的藝術輕軌，更串起淡海新市鎮居民通勤日常及海岸軌道觀光新動線。

新北捷運公司輕軌紅樹林站獲金路獎「站場環境維護類」捷運一等車站第一名肯定，獲獎理由包括疫情期間積極防疫，淡海輕軌最早引進工研院「奈米抗病毒鍍膜」技術，打造「全場域抗病毒軌道系統」，防疫指數高達99.9%，維護旅客疫情期間乘車安全；整體環境及廁所維護良好，站體及設施清潔維護問卷滿意度達90 分以上，

新北捷運公司表示，同時刷卡機、售票加值機、電梯電扶梯等設備可用度達99%以上，售票加值機更支援10種語言，友善國際旅客；透過清楚明確指引標誌，引導乘客在台北捷運淡水信義線紅樹林站轉乘淡海輕軌，動線設計明確流暢；場站一樓不僅在星巴克前方結構支撐柱適度透過幾米藝術裝置巧思，有效改善景觀缺憾並成為遊客拍照亮點，且設有淡海小書房，提供遊客閱讀小憩場所，堪稱用心，皆獲得評審正面評價。