基隆河瑞芳左岸步道昏暗 爭取裝照明設備

瑞芳區基隆河左岸河堤步道，全長將近4公里，環境清幽又乾淨，是瑞芳區民眾散步休閒的好地方，只是就有民眾反映，部分路段太過昏暗，易成為治安死角，對此，市議員林裔綺允諾協助在步道加裝照明設備，保障通行安全。

難得瑞芳地區連兩天天氣放晴，不少民眾也趁機出來散步走走，瑞芳基隆河左岸河堤步道，無疑是健走最佳的選擇，不過一直以來似乎都有照明問題傳出，民眾也紛紛抱怨，部分路段真的太暗，根本很難行走。

東和里長周樹木就說，在左岸的這一側河堤步道，從東和里為起點一路經由傑魚里延伸到上天里，將近四公里的步道，雖然設有景觀燈，但是因為沿線有一整排的綠樹，多多少少遮擋住影響照明，加上每盞距離都太遠，所以，在討論後，也決定要增加照明設備。

市議員林裔綺說，基隆河左岸步道照明不足部分，經與東和、傑魚、上天里長會勘，發現有3處較暗需要新設燈具，預計要再增設約二十多盞的路燈才能充足提供夜間照明，她也會全力協助爭取經費，盡快施作。