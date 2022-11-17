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松湖變電所電塔北遷170公尺用地變更 北市都委會通過

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市都市計畫委員會今天審議台電松湖變電所鐵塔往北側遷移170公尺，「保護區」變更「電力設施用地」案，都委會委員今全數無意見通過。圖／引用自台電簡報
台北市都市計畫委員會今天審議台電松湖變電所鐵塔往北側遷移170公尺，「保護區」變更「電力設施用地」案，都委會委員今全數無意見通過。圖／引用自台電簡報

北市都市計畫委員會今天審議台電松湖變電所電塔往北側遷移170公尺，「保護區」變更「電力設施用地」案，台電委託專業單位評估後，認定因未屬地質敏感區、輸電線路對天際線也無顯著影響，設施頂部也會減輕混凝土外觀，採環境色彩塗裝等，都委會委員今天全數無意見通過。

台北市缺電問題，因居民抗議興建松湖變電所，再度成為今年北市長選戰攻防議題，為減少社區民眾抗議，並解決內湖、南港、汐止、松山等缺電問題，台電規畫興建松湖變電所電塔往北遷移約170公尺，避免太靠近周邊社區，不過北移後目前用地為保護區，現況是登山步道、與涼亭，對於鐵塔興建山坡地是否影響水土保持？電塔是否蓋在環境敏感區？是否影響天際線及都市景觀，都是這次都委會討論焦點。

台電報告時表示，他們是委託中興工程顧問公司針對電塔施工對交通、移設位置、居民影響、地權取得可行性、施工難易度、施工風險等評估。其中環境敏感地區分析，因變更用地範圍位於非民用航空禁建區，也不屬地質敏感山崩與地滑範圍，不屬古蹟保存區。唯坡度為11%，屬於二級坡，未來工程施作將加強電力設施工程水土保持及防範措施。

台電也表示，本計畫範圍在內湖區金面山東南稜西側，為避免破壞水土保持，施工不開闢施工便道，會以索道方式運送機具及物料，不會對山坡地造成太大影響。台電也允諾，為因應居民需求，會採地下管路設施，避免重型機具、大規模開挖整地，也會注意水土保持，用地內登山步道及涼亭會配合改道移設，也會在北側新設一座涼亭。

台電申請變更土地範圍有3472.81平分公尺、私地有3408.81平方公尺，共有35位私地主，28人已同意，7人未同意是包括抵押權設定、價格等因素。台電表示，未來將花8000萬元價購土地，工程費約1億多萬元，合計2億7千多萬元， 預計民國114年完成。

台北市都市計畫委員會今天審議台電松湖變電所鐵塔往北側遷移170公尺，「保護區」變更「電力設施用地」案，都委會委員今全數無意見通過。圖／引用自台電簡報
台北市都市計畫委員會今天審議台電松湖變電所鐵塔往北側遷移170公尺，「保護區」變更「電力設施用地」案，都委會委員今全數無意見通過。圖／引用自台電簡報

台電 北市 缺電

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