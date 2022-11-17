熊好券2.0僅能用55天 吳沛憶批：期限短促進消費是「柯學」不是科學

熊好券2.0使用期間55天，最晚須於12月18日前使用。北市議員吳沛憶指出，使用期限太短成效不佳，截至11月13日，住宿券使用張數2497、5.43%、使用率最高為饗購券88萬張、35.69%，其餘熊好券均未達20%。北市府回應，中獎民眾使用習慣多集中在截止前2周，此時批評熊好券2.0明顯操之過急。

吳沛憶表示，熊好券1.0使用期限４個月，運動券使用率53.8%、住宿券使用率58.2%。熊好券2.0從10月25日到12月18日為55天，雖然過去在預算審查前不能提前使用，但可以延長使用期限，柯文哲卻說這是科學，期限短更能促進消費，但實際數據顯示，這是「柯學」不是科學。

根據統計，熊好券2.0住宿券使用了2497張、使用率5.43%；運動券2萬7793張、13.90%；市集券10萬6102張、14.15%；農好券3萬2463張、15.46%；藝文券3萬5652張、17.83%；饗購券88萬2490張、35.69%。

吳沛憶指出，6種熊好券有5種使用率未達2成，1.0使用率最低的住宿券跟運動券同樣是最後兩名，在市場、夜市使用的市集券也僅有14.15%，加上參與熊好券的店家數量不均，饗購券1萬1千家、市集券4千1百家，藝文券522家、運動券341家、住宿券317家，趕著花也有好花跟不好花的差別。

吳沛憶提到，成效最好的饗購券，發行數、預算數都遠高於其他券種，還遇上百貨周年慶，但實際上6種券動支預算項目不同，依法執行率須分開來看，振興對象也不同，絕對不能混為一談。去年運動券、住宿券就被要求檢討，她呼籲柯文哲別再嘴硬，住宿券就是只用了5%。任期最後1個月，請務實面對問題，而不是只顧輔選，應顧好各行各業的振興。

北市府副發言人魏文元回應，根據熊好券使用狀況分析，中獎民眾之使用習慣多集中在截止前2周，會加速使用票券，其中抽中住宿券之民眾，也需考量個人假期安排來規劃使用。

魏文元也反嗆吳沛憶，認為此時批評熊好券2.0明顯操之過急，不要為了選舉就拿尚未具代表性的數字來炒作，不但有失公允也不合理，更抹煞了市府團隊的努力。