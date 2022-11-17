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逃逸外勞租違建惹事隨處便溺遭檢舉 屋主下場這般淒慘

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市拆除大隊上月中旬進場強制拆除紅框非法違建。圖／新北市拆除大隊提供
新北市拆除大隊上月中旬進場強制拆除紅框非法違建。圖／新北市拆除大隊提供

新北市五股區成泰路一處民宅，屋主將4樓頂樓加蓋，搭建一處約18坪磚造鐵皮屋隔成2室1間違建，但屋主出租的越南移工是逃逸外勞，經常找來同鄉喝酒喧嘩，喝嗨了還在頂樓到處便溺並亂丟垃圾，引發附近居民不滿向新北市府檢舉，拆除大隊命屋主自行拆除違建未果，於上月中旬進場強拆，屋主並須支付約4萬元拆除費用。

新北市拆除大隊表示，五股區成泰路2段民宅為合法4層樓建築物，但位於4樓頂樓加蓋1層建造磚及金屬構造屬違建，屋主將此違建改裝成2室1廳，並供租予越南移工阿海，阿海於承租期間經常酗酒鬧事引發治安問題，隨處便溺並堆置垃圾造成環境髒亂，且將廚餘等雜物丟進管線造成管線堵塞，蓄意破壞建築物管線設備，使得當地居民相當困擾。

拆除大隊於9月28日新北市府勞工局、環保局、警察局等至現場勘查，依相關規定辦理，勞工局亦查出是逃逸移工，違建部分屋主未依限期自行拆除完畢，因此拆除大隊於10月12日進場強制拆除，並要求屋主支付費用約4萬元。

黃框為合法頂樓樓梯間、紅框為非法違建。圖／新北市拆除大隊提供
黃框為合法頂樓樓梯間、紅框為非法違建。圖／新北市拆除大隊提供

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