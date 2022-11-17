逃逸外勞租違建惹事隨處便溺遭檢舉 屋主下場這般淒慘

新北市五股區成泰路一處民宅，屋主將4樓頂樓加蓋，搭建一處約18坪磚造鐵皮屋隔成2室1間違建，但屋主出租的越南移工是逃逸外勞，經常找來同鄉喝酒喧嘩，喝嗨了還在頂樓到處便溺並亂丟垃圾，引發附近居民不滿向新北市府檢舉，拆除大隊命屋主自行拆除違建未果，於上月中旬進場強拆，屋主並須支付約4萬元拆除費用。

新北市拆除大隊表示，五股區成泰路2段民宅為合法4層樓建築物，但位於4樓頂樓加蓋1層建造磚及金屬構造屬違建，屋主將此違建改裝成2室1廳，並供租予越南移工阿海，阿海於承租期間經常酗酒鬧事引發治安問題，隨處便溺並堆置垃圾造成環境髒亂，且將廚餘等雜物丟進管線造成管線堵塞，蓄意破壞建築物管線設備，使得當地居民相當困擾。