柯文哲泡水車慰助金2萬挨轟 北市：有多元管道通知移車

尼莎颱風外圍環流強降雨成災，台北市長柯文哲日前宣布發放泡水車2萬元、泡水機車2千元慰助金，遭民進黨立委何志偉、議員鍾佩玲批評，柯花近億舉辦城市博覽會，遇小市民卻如此吝嗇。北市府副發言人魏文元回應，當時氣象局沒發布陸警及海警，天氣預報上有未盡之處，當時也有透過多元方式，通知車主盡快移車。

何志偉、鍾佩玲今天上午陪同受害車主在立法院舉行「台北市府水火無情，可憐市民被拋棄」記者會，受害車主說，這次的維修費動輒5、60萬，不知道柯市府到底在想什麼，竟要人民為自己的行為負責，讓車主最不滿的是台北市政府的態度，老實說天災大家都可以理解，但是北市府連這種很簡單的事情，都是用這種態度在面對市民，才會讓大家都無法接受。

北市府副發言人魏文元表示，這次尼莎颱風外圍環流導致強降雨，部分民眾蒙受災損，但其實當時氣象局並沒發布陸警及海警，天氣預報上確實有未盡之處，北市府的緊急處理包括緊急關閉水門，才沒有讓大水淹近市區，造成更大規模災害。

魏表示，颱風外圍環流導致強降雨的前一天，北市府15日已經開始透過多方管道，包括以新聞稿、簡訊通知、新聞跑馬、廣播等多元管道，提醒民眾盡快將愛車移出水門，但考量極端氣候影響，還是讓部份車主蒙受災損，北市府為照顧市民生活，比照過去梅姬颱風前例發放慰助金。

魏文元表示，未來停管處也會有簡訊通知精進作為，包括雙向通知、每年檢視訂閱戶等，確保簡訊精準投遞到市民朋友手中，確保其生命財產，但也需市民朋友配合。