快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打通鶯歌區國光街「瓶頸道路」 打造人行路廊串聯捷運三鶯線

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
鶯歌區國光街道路瓶頸打通前，中山高架橋下環境髒亂且通行動線不佳。圖／新北市工務局提供
鶯歌區國光街道路瓶頸打通前，中山高架橋下環境髒亂且通行動線不佳。圖／新北市工務局提供

為提供鶯歌區中湖里居民更便利的通行路徑，新北市工務局近期完成鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，工程完成後將縮短附近居民至國華站步行時間，解決民眾繞道問題，道路在今天正式啟用通車。

工務局長詹榮鋒表示，市府自今年8月起啟動鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，鶯歌區中湖里因受地形限制被中山高架橋一分為二，造成里民交通動線中斷，考量未來捷運三鶯線完工後，為提供當地居民更加便利的通行路徑，在新工處團隊蒐集地方民眾意見後，決定辦理鶯歌國光街道路開闢計畫。

新工處說明，國光街至捷運國華站瓶頸打通工程全長約95公尺、寬度10公尺，總工程費約442萬6202元，因巷內瓶頸處高低差大於3公尺以上，且受限於中山高架橋下淨高限制，車輛無法通行。

考量未來捷運三鶯線LB10（國華站）完工通車後，周邊居民通勤需求大大提升，此次瓶頸打通工程以人行步道方式來開闢，新闢道路南北兩側皆可銜接既有國光街道路，計畫道路瓶頸改善完成後，將有效縮短國光街至捷運國華站的步行時間，讓民眾免去繞道之苦，改善整體人行動線。

工務局強調，國光街瓶頸道路打通後，除了新闢人行步道、造型欄杆、景觀照明、排水設施、擋土設施及景觀植栽外，同時新闢道路也銜接國光街南北兩側的既有道路、改善邊坡高差及橋下環境髒亂問題，不僅提升道路品質及用路人安全，也讓當地交通更加順暢便利。

鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程完工後，行人多了人行步道可行走，有效縮短國光街至捷運國華站的步行時間，免去民眾繞道之苦。圖／新北市工務局提供
鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程完工後，行人多了人行步道可行走，有效縮短國光街至捷運國華站的步行時間，免去民眾繞道之苦。圖／新北市工務局提供

捷運

延伸閱讀

工務、交通攜手 南市西門路一段路平和壅塞同步解決

東元與海龍簽約陸域降壓站工程 攻離岸風電

鹽水排水遺址段右側護岸今動工 拚明年10月完工

永和大樓磁磚掉落險砸人 工務局：砸傷亡最高可罰30萬

相關新聞

泡水車慰助金、綠轟吝嗇 柯重申不是補償金

尼莎颱風外圍環流強降雨成災，市長柯文哲日前宣布發放泡水車2萬元、泡水機車2千元慰助金，民進黨立委何志偉昨批，柯花近億舉辦...

繼敬老金後、柯市府再提覆議 創休會首例

台北市議會上月通過112年警察局設置錄影監視器預算，但預算中一條但書規定，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素...

府中15 VR電影特展 從看電影到被電影環抱

新北市板橋區府中15「VR電影特展：從看電影到被電影環抱」即起開放參觀，特展介紹世界第一部電影到VR虛擬實境電影，讓民眾...

高虹安混用助理惹議？柯文哲：國家機器動得太厲害

民眾黨新竹市長候選人高虹安混用助理引發爭議，針對助理「混用」問題，民眾黨主席、台北市長柯文哲中午在內湖進行18歲公民權街...

影／民眾黨陷人頭助理風波 柯文哲：不會犯法啦

台北市長柯文哲與民眾黨台北市議員候選人陳宥丞、黃瀞瑩、吳怡萱等人中午在內湖科學園區馬路邊宣講，力挺18歲公民權時，被問到...

2022CDP評鑑出爐 台北市碳揭露名列A級城市

2022CDP國際城市碳揭露評鑑出爐，台北市再度獲得最高評等肯定，名列A級城市。環保局表示，今年CDP國際碳揭露計畫，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。