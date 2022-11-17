打通鶯歌區國光街「瓶頸道路」 打造人行路廊串聯捷運三鶯線

為提供鶯歌區中湖里居民更便利的通行路徑，新北市工務局近期完成鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，工程完成後將縮短附近居民至國華站步行時間，解決民眾繞道問題，道路在今天正式啟用通車。

工務局長詹榮鋒表示，市府自今年8月起啟動鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，鶯歌區中湖里因受地形限制被中山高架橋一分為二，造成里民交通動線中斷，考量未來捷運三鶯線完工後，為提供當地居民更加便利的通行路徑，在新工處團隊蒐集地方民眾意見後，決定辦理鶯歌國光街道路開闢計畫。

新工處說明，國光街至捷運國華站瓶頸打通工程全長約95公尺、寬度10公尺，總工程費約442萬6202元，因巷內瓶頸處高低差大於3公尺以上，且受限於中山高架橋下淨高限制，車輛無法通行。

考量未來捷運三鶯線LB10（國華站）完工通車後，周邊居民通勤需求大大提升，此次瓶頸打通工程以人行步道方式來開闢，新闢道路南北兩側皆可銜接既有國光街道路，計畫道路瓶頸改善完成後，將有效縮短國光街至捷運國華站的步行時間，讓民眾免去繞道之苦，改善整體人行動線。