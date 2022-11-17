快訊

羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎感慨：珍惜最後幾年運動員時光

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最強阿北動保員拍片促認養 憨厚風創32萬觸及數

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
動保員黃榆翔每週拍影片介紹成犬。圖／新北市動保處提供
動保員黃榆翔每週拍影片介紹成犬。圖／新北市動保處提供

新北市共有8所動物之家，收容成千隻流浪狗、貓等待民眾認養，除了一般網路、臉書張貼認養資訊，中和動物之家動保員黃榆翔則是自製短影音吸引民眾目光，而他影片中對動物又摟又抱、話語不時傳出「美麗的狗厚、走一走厚、看看厚」的台灣國語，純樸人情味展露無疑，意外創下單支影片32萬驚人觸及數，更成功送養多隻流浪動物。

新北市動保處為幫收容犬隻找尋下一個幸福的家，除了在動物之家臉書貼文送養外，中和動物之家動保員黃榆翔更製作短影音，以自說自唱方式介紹送養成犬，這一年來以影片推銷方式送養成功比率達35%，其中收容將近10年的黑犬「桶麵」，影片上架不到一週就找到溫暖的家。一隻白色母犬「雪餅」影片觸及更達32萬人次。

去年新冠疫情爆發中和動物之家因應民眾無法前往進行實體認養，開啟網路直播並拍攝影片介紹成犬，將犬隻特色及性格更詳細的介紹給民眾，其中63歲動保員黃榆翔每週拍影片介紹成犬，經過一年多持續不間斷地在網路曝光，目前已成為最強推銷員，網友暱稱為「中和動保阿伯」，介紹時夾帶台灣國語腔調，並以親切態度說明犬隻習性，每次影片推出後觸及人數都有上萬人，更有1集影片高達32萬人觀看，該集介紹的成犬「雪餅」也順利送養成功。

駐區獸醫黃繼霆表示，依據統計資料顯示，近年國內民眾養狗的比例已由7成5下降到5成，而養貓比例則是從2成5提高到4成，在動物之家狗貓認養比例更能凸顯這趨勢。為讓成犬能夠認養出所，動保員主動積極運用網路行銷吸引民眾目光，將犬隻介紹影片大量分享出去，只要被更多人看見，就會有機會被認養。

他說，「桶麵」是在2012年8月入所，當時牠還是幼犬，當年年底原本已被認養，沒想到才過一週多就被退回，之後一待就近10年，今年在介紹影片發布後，一週內即被認養，就是最好的例子。

雪餅影片：https://www.facebook.com/100066526002210/videos/806035147483355

影片推出後觸及人數皆有上萬人，其中一集觸及人數高達32萬人，該集介紹成犬「雪餅」。圖／新北市動保處提供
影片推出後觸及人數皆有上萬人，其中一集觸及人數高達32萬人，該集介紹成犬「雪餅」。圖／新北市動保處提供

認養 動物之家

延伸閱讀

獨／中和最大望族倒戈？ 無黨籍新人獲支持恐牽動選情

瑞芳動物之家新建工程動土 塑造溫馨、活力形象

新北中和選區陷派系競爭激戰 英系新人淚訴假民調內鬥

收容數提升3倍！新北砸8千萬重建瑞芳動物之家 2023年完工

相關新聞

上次沒中還有機會 熊好券饗購加碼抽 明抽12萬分中獎者

北市府上月推出熊好券2.0，北市府今天再度推出熊好券「饗購券加碼抽活動」，預計明天線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。本次...

柯文哲泡水車慰助金2萬挨轟 北市：有多元管道通知移車

尼莎颱風外圍環流強降雨成災，台北市長柯文哲日前宣布發放泡水車2萬元、泡水機車2千元慰助金，遭民進黨立委何志偉、議員鍾佩玲...

北市熊好券2.0使用期僅55天 住宿券使用率5%挨批

熊好券2.0使用期間55天，最晚須於12月18日前使用。北市議員吳沛憶指出，使用期限太短成效不佳，截至11月13日，住宿...

逃逸外勞租違建惹事隨處便溺遭檢舉 屋主下場這般淒慘

新北市五股區成泰路一處民宅，屋主將4樓頂樓加蓋，搭建一處約18坪磚造鐵皮屋隔成2室1間違建，但屋主出租的越南移工是逃逸外...

打通鶯歌區國光街「瓶頸道路」 打造人行路廊串聯捷運三鶯線

為提供鶯歌區中湖里居民更便利的通行路徑，新北市工務局近期完成鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，工程完成後將縮短附近居民至國華...

最強阿北動保員拍片促認養 憨厚風創32萬觸及數

新北市共有8所動物之家，收容成千隻流浪狗、貓等待民眾認養，除了一般網路、臉書張貼認養資訊，中和動物之家動保員黃榆翔則是自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。