最強阿北動保員拍片促認養 憨厚風創32萬觸及數

新北市共有8所動物之家，收容成千隻流浪狗、貓等待民眾認養，除了一般網路、臉書張貼認養資訊，中和動物之家動保員黃榆翔則是自製短影音吸引民眾目光，而他影片中對動物又摟又抱、話語不時傳出「美麗的狗厚、走一走厚、看看厚」的台灣國語，純樸人情味展露無疑，意外創下單支影片32萬驚人觸及數，更成功送養多隻流浪動物。

新北市動保處為幫收容犬隻找尋下一個幸福的家，除了在動物之家臉書貼文送養外，中和動物之家動保員黃榆翔更製作短影音，以自說自唱方式介紹送養成犬，這一年來以影片推銷方式送養成功比率達35%，其中收容將近10年的黑犬「桶麵」，影片上架不到一週就找到溫暖的家。一隻白色母犬「雪餅」影片觸及更達32萬人次。

去年新冠疫情爆發中和動物之家因應民眾無法前往進行實體認養，開啟網路直播並拍攝影片介紹成犬，將犬隻特色及性格更詳細的介紹給民眾，其中63歲動保員黃榆翔每週拍影片介紹成犬，經過一年多持續不間斷地在網路曝光，目前已成為最強推銷員，網友暱稱為「中和動保阿伯」，介紹時夾帶台灣國語腔調，並以親切態度說明犬隻習性，每次影片推出後觸及人數都有上萬人，更有1集影片高達32萬人觀看，該集介紹的成犬「雪餅」也順利送養成功。

駐區獸醫黃繼霆表示，依據統計資料顯示，近年國內民眾養狗的比例已由7成5下降到5成，而養貓比例則是從2成5提高到4成，在動物之家狗貓認養比例更能凸顯這趨勢。為讓成犬能夠認養出所，動保員主動積極運用網路行銷吸引民眾目光，將犬隻介紹影片大量分享出去，只要被更多人看見，就會有機會被認養。

他說，「桶麵」是在2012年8月入所，當時牠還是幼犬，當年年底原本已被認養，沒想到才過一週多就被退回，之後一待就近10年，今年在介紹影片發布後，一週內即被認養，就是最好的例子。