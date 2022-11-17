南港之心祈福 柯文哲東區門戶：最期待4.2公里空中走廊

台北市長柯文哲任期倒數1個多月，今天出席南港之心公辦都更新建工程祈福典禮，柯表示，東區門戶計畫在他任內差不多大致底定，剩下就是興建完成。未來東區門戶將是全台北、甚至全台灣最有都市計畫的區域，尤其他最期待的，是未來南港將4.2公里空中走廊，概念出自美國紐約High Line Park，未來7、8完成後將是台北市大亮點。

柯文哲、北市副市長彭振聲等今天上午主持「南港之心」新建工程祈福典禮，本案是由交通部台鐵局、北市府、潤泰創新、北市住都中心等共同推動，將興建一棟32層樓高的辦公大樓、及3棟37層樓高住宅大樓，地上1至2層規畫商場，配合東區門戶計畫發展，提供南港轉運站、國際會展中心、商場、辦公、住宅等多元使用空間。預計民國118年完工。

柯文哲致詞表示，他剛上任時，東區門戶計畫當時只有南港軟體園區，不過經過這8年推動，並擷取信義計畫區經驗，東區門戶除了是北市生技產業重要聚落，北流明年5月live house全部完工，也將成為東亞地區流行音樂重鎮，柯說，他相信台灣流行音樂發展會比中國大陸更有前途，因為「自由的心靈，才能確保流行音樂的發展。」

柯也提到，儘管東區門戶將是台灣生技產業聚落，不過目前南港生技大樓還沒有開幕，辦公室就都已經被訂光，所以他也在思考，未來國家生技產業若要繼續發展，未來位置要放在哪裡，是要放在內湖？還是放在北士科？都要思考。

柯文哲說，未來東區門戶還有台北市最大的南港社宅將完成，目前規畫1400戶，一、二、三樓也會有很多產業空間，它也是全台第一棟循環建築。不過他最期待的，就是未來南港地區會完成一條空中走廊，從南港會展中心到南港機廠，全長4.2公里，概念來自美國紐約的High Line Park（高架公園），柯說，未來7、8年空中走廊完成後，絕對會是台北市很大亮點。