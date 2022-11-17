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上次沒中還有機會 熊好券饗購加碼抽 明抽12萬分中獎者

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府今天再度推出熊好券「饗購券加碼抽活動」，預計明天線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。圖／北市府提供
北市府今天再度推出熊好券「饗購券加碼抽活動」，預計明天線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。圖／北市府提供

北市府上月推出熊好券2.0，北市府今天再度推出熊好券「饗購券加碼抽活動」，預計明天線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。本次加碼活動將發行12萬分，每分為面額100元票券共5張。系統將於明日下午自動派送至中獎人的台北通APP票夾，中獎民眾點開饗購券即可掃碼進行消費折抵。

北市府秘書長陳志銘表示，本次抽獎資格限定先前於台北熊好券2.0登記期間（10/18至10/24）有登記饗購券而未抽中者，即可自動取得饗購券加碼抽資格，明日上午公布抽獎影片，預計明日下午民眾收到票券即可立即使用。

陳志銘說，熊好券2.0推出後人氣高漲，其中為提高饗購券在商圈店家的使用比例，本次特別規畫在商圈特店「花3張、送3張」的特店禮，經三周的使用觀察，與熊好券1.0相比已提高3倍的使用比例。 

北市府表示，本次饗購券加碼抽同樣採用數位票券模式，台北通APP會員之中獎民眾，於明日下午即可獲得票券。至於先前透過熊好券網站或ibon機台登記之中獎民眾，則請務必於11月24日晚上24時前註冊成為台北通APP會員，系統將於隔日（11/25）進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄領取資格。

陳志銘提醒，這次抽出的饗購券同樣是「期間限定」，自11/18起至12/18午夜24時可在台北市境內各熊好饗購店家消費。為鼓勵中獎民眾踴躍至商圈特店消費、支持台北商圈店家，只要在12/4前至饗購券的特店消費，即可獲得「花3張、送3張」的特店禮。

北市 台北通

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