柯文哲拍板休會期提覆議挨轟 北市：選後再處理 無突襲

北市議會上月通過明年度警察局錄影監視器預算案，因預算加註但書，市府認為窒礙難行，市長柯文哲日前拍板將提覆議，創下北市府在議會休會期間提覆議首例，遭議員質疑選舉期間突襲。市府副發言人魏文元表示，北市府提覆議會延後一周，下周才提公文，選後再來處理，並無突襲。

對於北市府明年度警察局錄影監視器預算但書，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支，相關局處認為此預算但書窒礙難行，柯文哲日前市政會議拍板，將提請市議會覆議，遭藍綠議員批評，柯文哲在議會休會期間提覆議，根本是突襲。

北市府副發言人魏文元回應，北市府提覆議會延後一周，決定下周才提出公文，議員可以選後再來處理，並沒有突襲之說。

魏文元今天表示，這個預算案但書，本來有考量到窒礙難行之處，北市府經過市政會議討論之後，市長拍板決定直接覆議進行，但也特別考量到選舉期間，議員忙選舉，已有將時間延後一周，決定下周再提出覆議公文，議員可以有時間選後再來處理，並沒有所謂的突襲之說。

魏文元說，一切都是依照程序處理，至於此預算但書窒礙難行之處，包括後續設備是否符合規格？預算是否會因此增加？所以經過市政會議整體討論，才決定採覆議方式，而且特別考量議員選舉期間忙碌，已經延後一周，沒有突襲之說，「審查預算本來也就是議員的權責，不是嗎？」