遭有心人士放話穩當選 李宇翔：選情危急需要搶救

選戰將近，新北市第二選區成激戰，議員候選人個個沒把握，外界不斷有傳言說民進黨新北市議員候選人李宇翔「穩當選」，使其深受困擾。李宇翔表示，自己選情相當危險，都是有心人士在放話，希望選民在11月26日集中選票支持他。

李宇翔說，近期許多「有心人士」放話這個「新人很強」、「穩當選」、「年輕票很多」之類的捧殺話語，無奈自己怎麼解釋，許多選民都不相信其實他的選情真的很危急。

李宇翔表示，身為五股、泰山、林口主要競爭者中的唯一新人，與其他4位擔任議員將近20年的現任者，自己的資源、組織、耳語部隊，跟他們有著極大的差距。也因如此，自己再怎麼樣都不可能是「穩當選」的候選人。

李宇翔表示，自己根據任何客觀的觀察，都認為「要是明天就要投票，李宇翔肯定成為落選頭」。他始終相信，自己雖然年輕，不過都是一步一腳印，過去600多天的日子裡，天天努力不懈爭取選民支持，直到現在終於有了一點成果，他不求高票當選，只求順利當選，就有機會服務鄉親。

李宇翔表示，這次選舉，也是為民進黨在五泰林再拚一席、為年輕世代爭一席的最好機會，錯過這次，年輕改革的力量在五泰林將是一大挫敗。他們處在一個栽培年輕人的社會，希望大家能給努力的年輕人為民服務的機會，自己如果進入議會，絕對會全力以赴。