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維護廠區、植樹造林 新北3回收業者獲環保署標章
環保署日前辦理「應回收廢棄物回收處理業評鑑計畫」，於昨日舉辦頒獎典禮，新北市環保局輔導回收處理業者有2家業者積極維護廠區環境、發揮創意美化周遭環境獲得「回收好厝邊標章」、1家業者租用國有林地，植樹造林獲得「資源循環基石標章」。
環保局表示，本次評鑑環保署針對回收處理業者的環境形象、作業品質、消防職安等內容進行評分，選出標竿業者供同業學習，期能提升回收處理業形象並帶動產業精進。新北市環保局積極輔導轄內業者，除符合相關基本規定外，更請業者設置相關美化環境措施，維護與周遭居民關係。
新北市合全環保企業社及穗成環保資源有限公司獲頒回收好厝邊標章，2家業者皆為廢機動車輛回收業，平時除積極維護廠區環境外，也發揮創意美化周遭環境，合全環保於廠區內外皆設置盆栽造景，而穗成環保於廠區內設置魚菜共生設施，於廠區外設置綠植、彩繪圍牆，美化都市景觀。
另獲得資源循環基石標章的開運國際環保實業有限公司為廢資訊物品處理業，廠內整潔乾淨、待處理物品分類確實及相關處理設備維護狀況良好，並取得ISO9001、ISO14001等相關環境管理認證，業者善盡企業社會責任，租用國有林地，植樹造林，為環境保護盡一份心力。
環保局強調，未來將持續輔導轄內各回收業者，期待獲得環保署標章肯定的業者，帶動新北市其他回收處理業共同進步。
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