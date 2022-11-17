基北通勤族搭國光1815 幸運抽中萬元健身遊戲機

配合交通部公路總局客運振興補貼，國光客運自7月起推出樂園門票與千元乘車金抽獎活動，11月初再加碼送出蘋果手機iPhone13 Pro與任天堂Switch健身環大冒險遊戲機組等大獎。3套市價近萬元遊戲機中獎者之一，是住基隆的通勤族王小姐，她每天搭1815到台北市上班。

國光客運表示，目前疫情趨緩，逐漸回歸正常生活後，1813與1815兩條通勤路線總班次回復接近疫情前水準。以今年3月甫新通車第四條城際快捷公車1813D中山快捷公車為例，往返總班次由48班增加至64班次，會繼續針對乘客實際搭乘情況，隨時機動檢討調整。

客運振興活動7月起跑後，搭乘國光客運皆可登錄參加抽獎活動，陸續送出800張麗寶樂園門票與1千元乘車金40名，10月底活動截止後再加碼送出蘋果手機與任天堂遊戲機組。抽中市價3萬多元蘋果手機幸運乘客是新北市退休藥師王先生。

在台北工作的王小姐抽中近萬元遊戲機，她每天早上從情人湖路口站搭乘國光客運1815C路線往返基隆、台北。她表示，通勤族每天有兩次登錄抽獎機會，有助於提高中獎機會，她會跟遊樂器電視廣告女主角新垣結一，全家人好好利用健身遊戲運動。