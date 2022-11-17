快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

基北通勤族搭國光1815 幸運抽中萬元健身遊戲機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基北通勤族搭國光1815，幸運抽中萬元健身遊戲機。圖／國光客運提供
基北通勤族搭國光1815，幸運抽中萬元健身遊戲機。圖／國光客運提供

配合交通部公路總局客運振興補貼，國光客運自7月起推出樂園門票與千元乘車金抽獎活動，11月初再加碼送出蘋果手機iPhone13 Pro與任天堂Switch健身環大冒險遊戲機組等大獎。3套市價近萬元遊戲機中獎者之一，是住基隆的通勤族王小姐，她每天搭1815到台北市上班。

國光客運表示，目前疫情趨緩，逐漸回歸正常生活後，1813與1815兩條通勤路線總班次回復接近疫情前水準。以今年3月甫新通車第四條城際快捷公車1813D中山快捷公車為例，往返總班次由48班增加至64班次，會繼續針對乘客實際搭乘情況，隨時機動檢討調整。

客運振興活動7月起跑後，搭乘國光客運皆可登錄參加抽獎活動，陸續送出800張麗寶樂園門票與1千元乘車金40名，10月底活動截止後再加碼送出蘋果手機與任天堂遊戲機組。抽中市價3萬多元蘋果手機幸運乘客是新北市退休藥師王先生。

在台北工作的王小姐抽中近萬元遊戲機，她每天早上從情人湖路口站搭乘國光客運1815C路線往返基隆、台北。她表示，通勤族每天有兩次登錄抽獎機會，有助於提高中獎機會，她會跟遊樂器電視廣告女主角新垣結一，全家人好好利用健身遊戲運動。

國光客運 任天堂

延伸閱讀

1200首都通月票 基隆市政府：財政大幅改善推動沒問題

陪男友健身卻胖了一圈 分手後她才懂：每個加不上去的重量，都是下次更好的養分

有片｜低卡減脂，好吃又好做的豆腐漢堡排佐和風蘿蔔醬

好幸運！ 他每周搭「這路線」通勤 抽中逾3萬元iPhone

相關新聞

上次沒中還有機會 熊好券饗購加碼抽 明抽12萬分中獎者

北市府上月推出熊好券2.0，北市府今天再度推出熊好券「饗購券加碼抽活動」，預計明天線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。本次...

柯文哲泡水車慰助金2萬挨轟 北市：有多元管道通知移車

尼莎颱風外圍環流強降雨成災，台北市長柯文哲日前宣布發放泡水車2萬元、泡水機車2千元慰助金，遭民進黨立委何志偉、議員鍾佩玲...

北市熊好券2.0使用期僅55天 住宿券使用率5%挨批

熊好券2.0使用期間55天，最晚須於12月18日前使用。北市議員吳沛憶指出，使用期限太短成效不佳，截至11月13日，住宿...

逃逸外勞租違建惹事隨處便溺遭檢舉 屋主下場這般淒慘

新北市五股區成泰路一處民宅，屋主將4樓頂樓加蓋，搭建一處約18坪磚造鐵皮屋隔成2室1間違建，但屋主出租的越南移工是逃逸外...

打通鶯歌區國光街「瓶頸道路」 打造人行路廊串聯捷運三鶯線

為提供鶯歌區中湖里居民更便利的通行路徑，新北市工務局近期完成鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，工程完成後將縮短附近居民至國華...

最強阿北動保員拍片促認養 憨厚風創32萬觸及數

新北市共有8所動物之家，收容成千隻流浪狗、貓等待民眾認養，除了一般網路、臉書張貼認養資訊，中和動物之家動保員黃榆翔則是自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。