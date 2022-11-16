法制學大師戴炎輝故居修復再利用工程 今辦開工儀式

台北市文化局今天表示，直轄市定古蹟戴炎輝寓所今天舉行修復再利用工程開工儀式，由文化局透過老房子文化運動平台，協助國立台灣大學媒合營運團隊日東創意有限公司投注3200萬元，修復法制學大師戴炎輝昔日故居，工程預計2023年9月竣工。

文化局表示，未來寓所規劃展示戴炎輝整理清代台灣重要史料「淡新檔案」的工作空間，並結合藝文策展、人文講座、餐飲服務，推廣法、史、藝術等主題，以多元豐富的面貌，歡迎民眾一同認識一代法學大家。

文化局副局長田瑋致詞時表示，他過往在新竹縣任職時，為籌備新竹縣史館，就曾和台大合作，拷貝淡新檔案到新竹縣史館作為鎮館之寶，後來到新北市文化局時，局內各項文、史、哲學類的研究都會參考淡新檔案，而他八年前回到臺北市文化局，在進行戴炎輝故居現勘時發現淡新檔案的書櫃仍留存下來，讓人十分感動。

田瑋說，戴炎輝寓所建物保留格局完整，也留存了過往歷史的場域氛圍，後續故居由歷史建築改為古蹟，並透過「老房子文化運動計畫」引入民間力量保存維護。

戴炎輝的孫女戴瑀如今天也出席開工儀式，她提到小時候與家人在寓所度過的無憂無慮時光，感謝文化局、台大、營運團隊和建築師共同進行修復，讓寓所回復記憶中的原貌。她說小時候書房裡有很多的書籍，是爺爺接待客人或上課講授的地方，也提到過去在庭院玩耍時常被爺爺喝斥要求安靜的回憶。

文化局表示，戴炎輝出生於民國前3年，一生法學造詣深厚，著書論述甚豐，曾赴東京帝國大學法學部深造，並獲頒法學博士。他曾任教於國立台灣大學法學院，並擔任司法院院長、大法官等職務。戴炎輝在台灣大學任教時期，主持整理「淡新檔案」，將1776年至1895年間淡水廳、台北府及新竹縣的行政、司法檔案分類整理，透過現代法學分類，將橫跨百年歷史、數量接近兩萬件的龐雜資料重新梳理，使「淡新檔案」成為研究清代行政、司法、社會、經濟歷史的珍貴資料。寓所內完整留存戴炎輝居住並整理淡新檔案時所用2座書櫃，由書櫃上殘存的編碼可遙想當時勤奮嚴謹的工作態度，令人敬佩。

文化局表示，戴炎輝寓所於2017年公告為直轄市定古蹟，建造時間可回溯至日治時期，宅第建築型式為和洋折衷式樣，除傳統日式木造構架外，裝飾細節增加新古典主義及現代主義等風格，精美多層線板及柱頭設計在房子入口處尤其明顯，增添整體建築華麗藝術性。

文化局表示，戴炎輝寓所修復工程將以原貌修復為主，而再利用所需的必要設施也將維持古蹟本體的外觀與色彩協調，並搭建無障礙廊道連接空間內外，打造友善共融的參觀動線，修復工程規畫保留昔日戴炎輝的書房工作室作為常設展間，展示一代法學巨匠的生命故事和文物著作，讓民眾了解戴炎輝整理「淡新檔案」對台灣歷史文化研究的卓越貢獻。