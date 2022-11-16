快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外籍生感受烏來原鄉 新北青年局將辦首場在地文化體驗

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
體驗泰雅族部落文化-狩獵文化之射箭示意圖。圖／新北青年局提供
體驗泰雅族部落文化-狩獵文化之射箭示意圖。圖／新北青年局提供

新北有不少特色行政區，其中烏來區不只有豐富美景，也是很大的山地原鄉，新北青年局為讓外籍青年體驗烏來的美，將於20日於烏來忠治部落舉行外籍生在地文化體驗，盼藉此促進外籍生與在地青年交流，進而了解新北在地文化。

青年局說明，為創造在地國際環境，促進在台國際學生與在地青年透過文化或地方創生體驗交流，因此這次特別選在烏來忠治部落辦理在地文化體驗，讓國際學生了解新北在地文化，而這也是青年局成立後首場外籍生在地文化體驗。

青年局指出，活動內容包含傳統山林智慧導覽與工藝手作，了解獵徑、動植物傳統知識、部落巡禮、獵寮參觀、藤編工益、織布工藝等；狩獵體驗則有狩獵器具介紹、陷阱製作、傳統弓箭體驗等。

另外，部落青年代表座談則邀請回到部落工作與創業的青年，分享第一手地方經驗；另外更生活化的則是傳統飲食體驗，包含馬告、刺蔥、小米酒、竹筒飯等，了解食材故事，並親手製作在地菜餚。

青年局補充，除11月在烏來，12月上旬也將於金山區再辦1場外籍生體驗活動，其中烏來場是讓國際學生體驗部落文化；金山場則讓國際學生體驗及了解地方創生發展，預計2場參與人數60人。

青年 烏來 新北

延伸閱讀

UBA／半職業外籍生來襲 健行科大仍盼本土球員扛勝負

新北烏來新地景藝術 福山部落大背簍11月19日揭幕

UBA／魔獸效應 陳子威：找外籍生可能更順利

新北議員政見發表會 劉美芳提四大主軸拚連任

相關新聞

上次沒中還有機會 熊好券饗購加碼抽 明抽12萬分中獎者

北市府上月推出熊好券2.0，北市府今天再度推出熊好券「饗購券加碼抽活動」，預計明天線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。本次...

柯文哲泡水車慰助金2萬挨轟 北市：有多元管道通知移車

尼莎颱風外圍環流強降雨成災，台北市長柯文哲日前宣布發放泡水車2萬元、泡水機車2千元慰助金，遭民進黨立委何志偉、議員鍾佩玲...

北市熊好券2.0使用期僅55天 住宿券使用率5%挨批

熊好券2.0使用期間55天，最晚須於12月18日前使用。北市議員吳沛憶指出，使用期限太短成效不佳，截至11月13日，住宿...

逃逸外勞租違建惹事隨處便溺遭檢舉 屋主下場這般淒慘

新北市五股區成泰路一處民宅，屋主將4樓頂樓加蓋，搭建一處約18坪磚造鐵皮屋隔成2室1間違建，但屋主出租的越南移工是逃逸外...

打通鶯歌區國光街「瓶頸道路」 打造人行路廊串聯捷運三鶯線

為提供鶯歌區中湖里居民更便利的通行路徑，新北市工務局近期完成鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，工程完成後將縮短附近居民至國華...

最強阿北動保員拍片促認養 憨厚風創32萬觸及數

新北市共有8所動物之家，收容成千隻流浪狗、貓等待民眾認養，除了一般網路、臉書張貼認養資訊，中和動物之家動保員黃榆翔則是自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。