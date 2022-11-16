外籍生感受烏來原鄉 新北青年局將辦首場在地文化體驗

新北有不少特色行政區，其中烏來區不只有豐富美景，也是很大的山地原鄉，新北青年局為讓外籍青年體驗烏來的美，將於20日於烏來忠治部落舉行外籍生在地文化體驗，盼藉此促進外籍生與在地青年交流，進而了解新北在地文化。

青年局說明，為創造在地國際環境，促進在台國際學生與在地青年透過文化或地方創生體驗交流，因此這次特別選在烏來忠治部落辦理在地文化體驗，讓國際學生了解新北在地文化，而這也是青年局成立後首場外籍生在地文化體驗。

青年局指出，活動內容包含傳統山林智慧導覽與工藝手作，了解獵徑、動植物傳統知識、部落巡禮、獵寮參觀、藤編工益、織布工藝等；狩獵體驗則有狩獵器具介紹、陷阱製作、傳統弓箭體驗等。

另外，部落青年代表座談則邀請回到部落工作與創業的青年，分享第一手地方經驗；另外更生活化的則是傳統飲食體驗，包含馬告、刺蔥、小米酒、竹筒飯等，了解食材故事，並親手製作在地菜餚。

青年局補充，除11月在烏來，12月上旬也將於金山區再辦1場外籍生體驗活動，其中烏來場是讓國際學生體驗部落文化；金山場則讓國際學生體驗及了解地方創生發展，預計2場參與人數60人。