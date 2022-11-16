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新莊光榮里選舉公報號次印錯 現任里長：會影響選情

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導
新莊區公所表示，已經與選委會通報，並銷毀舊的選舉公報。圖／新莊區公所提供
新莊區公所表示，已經與選委會通報，並銷毀舊的選舉公報。圖／新莊區公所提供

年底九合一大選進入倒數，中選會日前已完成選舉公報印製，並發送至選民手上，但有民眾發現，新北市新莊區光榮里的里長號次印錯，份數近1.8萬份，影響8個里13人。現任里長認為，這會影響選情，新莊區公所表示，錯誤的選舉公報已於今天下午全數銷毀，新版將於明天陸續發放。

張湘琪是現任光榮里長，要再次競選連任。張湘琪受訪時無奈表示，這件事是里辦公室的同仁發現，趕快跟新莊區公所反映後，被通知要收回選舉公報。張湘琪認為，這件事會影響到選情，她的對手是在新莊區公所上班，且對手選辦的核心人物也在公所上班，光榮里還剛好是這位核心人物負責8個里事務範圍內，讓人不免質疑。

張湘琪指出，號次寫錯很嚴重，她可以負責協助回收舊的選舉公報，但也擔心會有舊的選舉公報流出，她與對手的選情非常激烈，萬一對手提出當選無效，可能又要重選。

面對對手質疑，光榮里里長候選人詹益利說明，自己20年前曾經在公所工作，但已經是退休人士，因為有很多領域經驗，所以才會想出來參選。對手口中的核心人物，是自己的妹婿，確實是在區公所擔任里幹事，但沒有負責選務，妹婿也恪守行政中立的規定，只會在下班後來辦公室，跟大家喝茶聊天。

詹益利表示，這是公所人員無心弄錯，選務人員很辛苦，被選舉人要專注的是服務態度跟政見，號碼只是一個標示，盡快更正就好，而且自己是挑戰者，不會有能力影響選舉。

新莊區公所表示，針對新莊區里長候選人選舉公報中選舉號碼誤植一事，已在第一時間在自行核對校稿時就發現，其中僅有一里的候選人選舉號次誤植，其他各里資料皆未發現錯誤，並且已立刻通知印刷廠商重新印刷，而誤植的公報與選委會聯絡後，已於今日下午全數銷毀完成。

新莊區公所指出，目前區內所有的選舉公報尚在裝訂階段，還未對外發送，預定明天陸續到各里選舉公報發放，並且依照選委會期程於11月20日前送達家戶，屆時民眾拿到的選舉公報會是正確版本，不會對民眾造成投票影響。

新莊區公所表示，已經與選委會通報，並銷毀舊的選舉公報。圖／新莊區公所提供
新莊區公所表示，已經與選委會通報，並銷毀舊的選舉公報。圖／新莊區公所提供
新莊區公所表示，已經與選委會通報，並銷毀舊的選舉公報。圖／新莊區公所提供
新莊區公所表示，已經與選委會通報，並銷毀舊的選舉公報。圖／新莊區公所提供

選委會

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