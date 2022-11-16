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影／建商違建住戶陳情李婉鈺 記者會遭地方人士鬧場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議員候選人李婉鈺今舉辦會勘卻遭地方人士阻攔、拍攝，甚至驅趕。記者劉懿萱／攝影
新北市議員候選人李婉鈺今舉辦會勘卻遭地方人士阻攔、拍攝，甚至驅趕。記者劉懿萱／攝影

新北市板橋某建案遭民眾陳情，違建區域反覆拆了又蓋7次，造成附近住戶因施工噪音而苦不堪言。新北市議員候選人李婉鈺今舉辦會勘卻遭地方人士阻攔、拍攝，甚至驅趕。李說，連曾身為民意代表的自己都心生畏懼這樣的建商，更何況是敢怒不敢言的民眾。工務局則說明，已針對違建開罰6萬，若後續仍未改善將由拆除隊強制拆除。

李婉鈺今舉辦在板橋某建案舉辦會勘，並拿出相片及檢舉函指該建案門面部分為違建。陳情民眾說，每每向市府單位陳情都是回覆處理中，但該建案位於板橋區永豐街已施工5-6年，後又因違建問題，大門在這一年內反覆蓋了又拆7次。

不料記者會現場聚集約10幾位地方人士，不斷用喇叭、警報聲辱罵李婉鈺，並阻止記者提問及拍攝，稱她不可以站在人行道辦記者會，甚至現場有人會後追上陳情民眾，質問他住在哪一戶、叫什麼名字等誇張行徑。

李婉鈺說，本來只是希望市府團隊更重視民眾權益，也可以獲得建商友善的改進承諾，沒想到建商竟以這種方式阻止她為民發聲，連身為民意代表的她都會心生畏懼這樣的建商，更何況是敢怒不敢言的民眾。

新北工務局說明，有關「新板宸社區」涉及違規事項，之前已接獲陳情，並依建築法及行政程序規定辦理，依規定裁罰6萬，同時要求社區改善，若後續仍未改善，將依建築法及行政執行法規定辦理，移請拆除隊強制拆除。

違建 李婉鈺

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