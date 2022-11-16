汐止工建路面側溝下陷 預計週五進場重做

汐止區工建路在之前連日豪大雨，道路整個龜裂下陷，新北市政府在灌漿補救後，現在完成開放通車，接下來就是要處理側溝下陷損壞的部分，所以，今(16)日相關單位也到現場會勘，預計最快在這個星期五可以進場，將損壞的側溝全部重做。

民眾說，工建路底下特四污水管破裂導致地層下陷，影響的是台北水都的側溝跟人行道下陷，還有車道也受影響，希望相關單位能夠協助將社區的車道下陷以及人行道、側溝下陷破損的部分，一併改善完成，在今天協調後，能夠盡快施作，在農曆春節前完工。

忠孝里長丁彥伶表示，地層下陷的部分已經處理好了，但是兩側側溝還沒處理，今天會勘就是要將損壞的側溝復原，復原到原來的標準，今天大家討論側溝要怎麼做、還有施作時間，以及那一側先做，因為目前兩側還有污水排水管還在施工，為了不影響大家的交通，所以，討論施作順序的調整。

這一段的工建路道路兩邊社區加起來，居住人口有八百戶，現在道路兩側，因為路面下陷拉扯出現高低落差，另外，社區也反應在車道出入口底下似乎也沖刷淘空，希望這次能夠一併改善，新北市政府接下來也將把這一段壞掉的側溝整個重新施作，復原成之前的狀況，快的話預計這個星期五就可以進場施作。