長期佔用停車難 汐止樟樹二路增收費汽車格

汐止區樟樹二路277巷，兩邊都是社區大樓，停車位一位難求，而目前路邊經常有民眾ＡＢ車交換，長期佔用停車，引起不少民怨，所以，今(16)日新北市議員廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，討論規劃收費停車格，改善長期佔用，也紓解停車問題。

厚德里長陳有諒指出，今天是會勘樟樹二路277巷畫收費停車格的問題，因為上次在251巷會勘時就有討論到，但是，因為要先釐清是不是市府養工處的地，那今天確定是公有地，將規劃六格的汽車格，而另一側則是畫13格的機車格，不然的話，現在很多里民回來都沒有停車位，因為長期以來都被人佔用、還是不移動的車輛在佔用，現在規劃好就能活化車位，讓每個里民都有公平停車的機會。

新北市議員廖先翔服務處特助邱志偉表示，樟樹二路277巷內因為有公有地也有私有地，針對單邊是公有地的部分，會畫汽車停車格收費停車，另一側牽涉到私有地，將規劃機車格以及畫設黃線，紓解這一帶的停車問題。

邱志偉說，除了樟樹二路，今天也到康寧街會勘，因為，這一段拓寬後路幅很大，也增設了一些汽車格，接下來也將納入停車管理辦法裡面，將規劃為路邊收費停車格，接下來會先公告，明年二月開始收費，讓週邊停車更有秩序。