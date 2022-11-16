是資訊站也是景點 白沙灣遊客中心正式開幕

石門區「白沙灣遊客中心」，歷經多個月的整修，近來正式開幕，全新開館的白沙灣遊客中心以白沙灣為中心，將周邊的旅遊景點、地理特色及潮間帶常見的生態都濃縮在了展示中，並以充滿趣味的主題互動設施，讓來訪民眾玩的不亦樂乎，並藉由多元的視角，看到更深度的北海岸文化及豐富的生態知識。

交通部觀光局北觀處處長陳美秀指出，全新的白沙灣遊客中心內，除了既有的旅遊資訊取得功能，更加還是一個舒適的室內旅遊景點，大面積透光的玻璃窗，讓海風與陽光自然的撒落進到遊客中心裡，並以周邊景觀與在地生態意象點綴、增設有趣的互動裝置，與極具聲光效果的環形劇場觀看精彩的9K環景影片，將豐富且具知識性的導覽內容轉化為活潑易懂的互動主題，帶領遊客以多元的視角探訪白沙灣遊客中心、發掘北海岸的生態之美。

石門區長林俊宏說，白沙灣遊客中心的落成，為石門區增添了一處適合親子一起探訪的室內觀光景點，而石門區公所為了讓所內人員更加的認識石門特色與推廣地方觀光，特別安排到訪白沙灣遊客中心，就是要搶先來體驗全新的觀光場館，並要來推薦這個全新落成又充滿互動趣味的室內景點，邀請遊客透過不同視角看到不一樣的北海岸。