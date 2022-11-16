快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

是資訊站也是景點 白沙灣遊客中心正式開幕

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區「白沙灣遊客中心」整修完成，讓來訪民眾玩的不亦樂乎，並藉由多元的視角，看到更深度的北海岸文化及豐富的生態知識。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區「白沙灣遊客中心」整修完成，讓來訪民眾玩的不亦樂乎，並藉由多元的視角，看到更深度的北海岸文化及豐富的生態知識。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區「白沙灣遊客中心」，歷經多個月的整修，近來正式開幕，全新開館的白沙灣遊客中心以白沙灣為中心，將周邊的旅遊景點、地理特色及潮間帶常見的生態都濃縮在了展示中，並以充滿趣味的主題互動設施，讓來訪民眾玩的不亦樂乎，並藉由多元的視角，看到更深度的北海岸文化及豐富的生態知識。

交通部觀光局北觀處處長陳美秀指出，全新的白沙灣遊客中心內，除了既有的旅遊資訊取得功能，更加還是一個舒適的室內旅遊景點，大面積透光的玻璃窗，讓海風與陽光自然的撒落進到遊客中心裡，並以周邊景觀與在地生態意象點綴、增設有趣的互動裝置，與極具聲光效果的環形劇場觀看精彩的9K環景影片，將豐富且具知識性的導覽內容轉化為活潑易懂的互動主題，帶領遊客以多元的視角探訪白沙灣遊客中心、發掘北海岸的生態之美。

石門區長林俊宏說，白沙灣遊客中心的落成，為石門區增添了一處適合親子一起探訪的室內觀光景點，而石門區公所為了讓所內人員更加的認識石門特色與推廣地方觀光，特別安排到訪白沙灣遊客中心，就是要搶先來體驗全新的觀光場館，並要來推薦這個全新落成又充滿互動趣味的室內景點，邀請遊客透過不同視角看到不一樣的北海岸。

石門 劇場 親子

延伸閱讀

石門茶山步道定期整理 環境更友善好好走

秋冬快閃 金萬消費滿300元 限期送4張野柳地質公園門票

白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點 9K影片環形劇場

北市老婦網路交友被甜言蜜語哄昏頭 警阻詐4萬元

相關新聞

上次沒中還有機會 熊好券饗購加碼抽 明抽12萬分中獎者

北市府上月推出熊好券2.0，北市府今天再度推出熊好券「饗購券加碼抽活動」，預計明天線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。本次...

柯文哲泡水車慰助金2萬挨轟 北市：有多元管道通知移車

尼莎颱風外圍環流強降雨成災，台北市長柯文哲日前宣布發放泡水車2萬元、泡水機車2千元慰助金，遭民進黨立委何志偉、議員鍾佩玲...

北市熊好券2.0使用期僅55天 住宿券使用率5%挨批

熊好券2.0使用期間55天，最晚須於12月18日前使用。北市議員吳沛憶指出，使用期限太短成效不佳，截至11月13日，住宿...

逃逸外勞租違建惹事隨處便溺遭檢舉 屋主下場這般淒慘

新北市五股區成泰路一處民宅，屋主將4樓頂樓加蓋，搭建一處約18坪磚造鐵皮屋隔成2室1間違建，但屋主出租的越南移工是逃逸外...

打通鶯歌區國光街「瓶頸道路」 打造人行路廊串聯捷運三鶯線

為提供鶯歌區中湖里居民更便利的通行路徑，新北市工務局近期完成鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，工程完成後將縮短附近居民至國華...

最強阿北動保員拍片促認養 憨厚風創32萬觸及數

新北市共有8所動物之家，收容成千隻流浪狗、貓等待民眾認養，除了一般網路、臉書張貼認養資訊，中和動物之家動保員黃榆翔則是自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。