瑞芳瑞竹路巷弄全面刨鋪 居民讚出入更安心

瑞芳區吉慶里瑞竹路巷弄內的道路，已經好幾年沒有重鋪，常常容易積水，或不平整行走安全有疑慮，里長簡惠麗這幾年逐步爭取小巷道的柏油路面刨鋪，都已經陸續完成，趁著前幾天好天氣，也將瑞竹路巷內全面刨鋪完成，讓居民大讚品質好效率佳，以後出入會更安心。

吉慶里長簡惠麗說，感謝市府團隊照顧四腳亭居民，撥經費改善，維護民眾道路交通安全，也感謝區公所幫忙及施工人員的辛勞。任內這幾年陸續完成吉慶里內好幾條柏油鋪設，請大家繼續支持會做事的人與市府團隊，阿麗里長我會努力為里民打拼的。

當地居民廖麗華說，里長簡惠麗對於里內很用心，即使是像我們這種小巷弄，只有短短數十公尺，但她還是積極爭取道路整修的經費，讓居民的出入安全更有保障。