聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞芳瑞竹路巷弄全面刨鋪 居民讚出入更安心
瑞芳區吉慶里瑞竹路巷弄內的道路，已經好幾年沒有重鋪，常常容易積水，或不平整行走安全有疑慮，里長簡惠麗這幾年逐步爭取小巷道的柏油路面刨鋪，都已經陸續完成，趁著前幾天好天氣，也將瑞竹路巷內全面刨鋪完成，讓居民大讚品質好效率佳，以後出入會更安心。
吉慶里長簡惠麗說，感謝市府團隊照顧四腳亭居民，撥經費改善，維護民眾道路交通安全，也感謝區公所幫忙及施工人員的辛勞。任內這幾年陸續完成吉慶里內好幾條柏油鋪設，請大家繼續支持會做事的人與市府團隊，阿麗里長我會努力為里民打拼的。
當地居民廖麗華說，里長簡惠麗對於里內很用心，即使是像我們這種小巷弄，只有短短數十公尺，但她還是積極爭取道路整修的經費，讓居民的出入安全更有保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言