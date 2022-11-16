北海創生成果展 發表區域共創資訊平台

新北市金山區地方創生組織『北海創生青年知識論壇』所推動的『金山漫遊』品牌，在2022年開啟實質的商業運轉模式，在地方各項產業合作下，創造地方產業的經濟力與生命力，進而創造工作機會吸引回鄉、留鄉以及移居人口，時序來到年終之際，金山漫遊也舉辦了成果展，讓地方鄉親與產業看見地方創生推動成果。

台灣地方創生董事長陳美伶說，地方創生並不等於觀光，但在這個區域內觀光是許多地方產業很大的出海口，如何將各項極具特色的地方產業、人文、地景讓更多人看見，是金山漫遊很重要的工作，很開心能夠來見證這個成果，金山創生真的可以說是全台創生工作的典範，未來將走向與數位科技結合，為即將開啟的國門做好準備，搶攻外國旅客的商機。

金山漫遊執行長郭慶霖說，透過盤點在地各項人、文、地、景、產等資源，創造一百個到訪金山的理由，而這次的年度成果發表會，展示區域共創資訊平台及虛實導流靜態策展，未來北海岸地區的商家甚至是小農，都可以向金山漫遊提出申請，在金山漫遊的網路平台中，建立自家商店的資訊，還有在金山立體停車場設立的靜態策展專區，讓旅客到訪金山，停車就能輕易認識不一樣的金山。

更進一步的將來，金山漫遊也將與新北市溫泉觀光協會與北海岸區域內的旅宿業者合作，於客房內置入金山漫遊的QR Code，讓留宿北海岸的遊客可以透過網頁的介紹，思考旅程的下一站要規劃去哪裡，藉以讓金山漫遊中每一項產業有被認識與體驗的機會，更加也為金山創造更多的旅遊、觀光與體驗商機。