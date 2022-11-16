快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

新北烏來新地景藝術 福山部落大背簍11月19日揭幕

中央社／ 新北16日電

新北市府原民局今天表示，邀藝師徐暋盛在烏來區福山蝴蝶公園，創作大型泰雅背簍地景藝術，將於19日開展成為遊客打卡景點。另外，烏來公所也開研習班，盼承傳泰雅籐編技藝。

市政府原住民族行政局長羅美菁（Wagi．Taro）今天在市政會議報告表示，結合黎明技術學院、莊敬高職老師帶領學生，認識泰雅藝術家Yukan Yulaw（尤幹．尤勞）、林銘鋒、劉大衛的創作，學習瞭解原民文化與工藝產業藝術人才。

羅美菁說，也透過策展行銷，讓新北原民策展者創作能量被看見，太魯閣族的藝術家高雪亮已陸續參與基隆城市博覽會、彰化王功漁火節、屏東落山風藝術季。

羅美菁說，文化地景結合地方產業，研發、生產、行銷特色商品。日前邀南投縣竹藝師徐暋盛，在德拉楠（福山部落）蝴蝶公園創作大型的地景藝術Kiri（泰雅背簍），19日將於大羅蘭溪彩虹橋旁開幕。大背簍融入自然永續概念，將為薪傳泰雅竹編文化努力。

烏來泰雅人文資深導覽員汪秀琴說，編織是泰雅族人重要的傳統手工藝，透過籐、竹、苧麻纖維等不同媒材，竹與籐常混合運用「編與織」的相互纏繞技法，編出獵人腰上掛的魚簍、頭上戴的籐帽、捕魚用的魚荃等日用品。

汪秀琴告訴中央社記者，Kiri（背簍）在泰雅族生活中，是婦女習慣使用的農耕置物籃，有別於男性打獵用的Tokan（揹籃）或網袋。看見Kiri如同看見婦女勤奮工作的樣子。

烏來區長周守信表示，今天專程邀台中市和平區的原住民工藝師Watan．Yumin（瓦旦．尤命/吳家丞）開辦籐編技藝承傳研習班，希望讓後人學習傳統泰雅文化、智慧及手工技藝。

周守信說，瓦旦．尤命除介紹Kiri及籐籃，也教大家透過「井字編」製作籐籃底部，以「六角編」製作籃身，利用環境現有的竹與籐，透過智慧巧思編織而成。（編輯：

烏來

延伸閱讀

新北議員政見發表會 劉美芳提四大主軸拚連任

落實4大政策 新北打造5萬7千人原民新原鄉

陶藝香器桌案風景 新北鶯歌陶瓷博物館即起展出

影／新北林口驚傳持刀襲人 男被逮辯：誤認是仇家

相關新聞

上次沒中還有機會 熊好券饗購加碼抽 明抽12萬分中獎者

北市府上月推出熊好券2.0，北市府今天再度推出熊好券「饗購券加碼抽活動」，預計明天線上抽出「饗購券加碼抽」中獎名單。本次...

柯文哲泡水車慰助金2萬挨轟 北市：有多元管道通知移車

尼莎颱風外圍環流強降雨成災，台北市長柯文哲日前宣布發放泡水車2萬元、泡水機車2千元慰助金，遭民進黨立委何志偉、議員鍾佩玲...

北市熊好券2.0使用期僅55天 住宿券使用率5%挨批

熊好券2.0使用期間55天，最晚須於12月18日前使用。北市議員吳沛憶指出，使用期限太短成效不佳，截至11月13日，住宿...

逃逸外勞租違建惹事隨處便溺遭檢舉 屋主下場這般淒慘

新北市五股區成泰路一處民宅，屋主將4樓頂樓加蓋，搭建一處約18坪磚造鐵皮屋隔成2室1間違建，但屋主出租的越南移工是逃逸外...

打通鶯歌區國光街「瓶頸道路」 打造人行路廊串聯捷運三鶯線

為提供鶯歌區中湖里居民更便利的通行路徑，新北市工務局近期完成鶯歌區國光街道路瓶頸打通工程，工程完成後將縮短附近居民至國華...

最強阿北動保員拍片促認養 憨厚風創32萬觸及數

新北市共有8所動物之家，收容成千隻流浪狗、貓等待民眾認養，除了一般網路、臉書張貼認養資訊，中和動物之家動保員黃榆翔則是自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。