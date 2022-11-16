邁出蛻變重生第一步 中華工程為新泰塭仔圳奠基石

新北市地政局推動新泰塭仔圳市地重劃案，其中，第二區範圍內有較多的保留戶，縮短施工時間及降低對保留戶生活影響是最大的挑戰。負責工程的中華工程團隊協助整合，中華工程表示，目前已調度工班分區施工加快進度，同時舉辦工程說明會，深入了解在地民眾需求，減少居民不便及陳抗。

中華工程表示，在地政局指導下，中華工程以專業能力和豐富施工經驗，全心投入位於南新莊的塭仔圳二區重劃工程，主要工項包括整地及土方工程、道路及路面工程，以及排水、橋梁、汙水、共同管道、機電照明、景觀工程等。

中華工程指出，考量工程特性和整體工期，導入BIM施工模型，即時檢核各系統介面衝突、施工不合理處等，以減少營造施工的落差與錯誤，避免耗時且能降低成本，未來模型資料還能作為智慧城市的管理應用。此外，工程中施作長度超過8公里長的排水箱涵，改採用模組化鋼模，不但減少傳統工法的板模廢料，完工後也可回收再利用，符合綠色工法。

中華工程說明，塭仔圳重劃區面積廣大，基礎設施工程要處理的介面眾多，比一般公共工程更為複雜，與相關單位間的溝通也極為重要，例如施工期間必須與各種民生管線，以及道路、下水道等所屬單位保持暢通的溝通管道，才能以最快的速度進行施作。