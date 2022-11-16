柯文哲繼重陽敬老金後再提覆議案 創休會提覆議首例

台北市議會上個月通過112年警察局設置錄影監視器預算，但預算中一條但書規定，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支，台北市長柯文哲認為此預算但書窒礙難行，昨天經市政會議討論後決議提請市議會覆議，創下北市府在議會休會期間提覆議案首例，也是柯文哲任內第一次針對預算案提覆議。

柯文哲上一次提覆議案是去年針對台北市重陽敬老禮金致送自治條例，以失敗收場，這次是柯任內首次針對議會已經過政黨協商、審議通過的預算案提覆議，因目前正值市議會休會期間，北市議會秘書長洪樹林表示，依照地方制度法，收到北市府提出覆議案公文後，北市議會在7天要召開臨時會，且開會後的3天內要決定是否同意市府的覆議案。

距離選舉投票日只剩10天，對於休會時還要召開臨時會，國民黨北市議會黨團書記長秦慧珠指出，但書是經朝野協商共識，市府提覆議，她尊重市府，但現在議員因選舉非常忙，現在提覆議是找議會麻煩，跟議會對抗且不尊重議會決議，且柯文哲都要下台前還提覆議，能否推翻議會決議，她持懷疑保留態度。

民進黨北市議會黨團總召江志銘也認為「講不過去吧」這是突襲議會，挑這時機點大家忙選舉，應該等選後再提覆議，市府這樣突襲方式令人不齒，要提覆議案應該堂堂正正，選後就職前1個月再提出覆議案，才是光明正大做法，不是偷雞摸狗提覆議案。

北市目前61席市議員，北市府要爭取3分之1議員支持，才能翻案，表決須有過半數的議員出席，若開會人數不足而流會，市府就不用執行但書決議，等於是覆議成功。

市府發言人陳智菡說，送出覆議案公文到議會的時間預定在下周，議會在選舉結束後應可召開臨時會，會讓議員在選後好好處理此覆議案，她強調但書確實窒礙難行，希望透過直接覆議方式解決，且議員本來就有權責要審查。

警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費原列4.65億元，刪減0.04億元，准列4.61億元，但書內容是112年警察局設置的錄影監視器，為維護影像品質，符合治安需求，除有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。

北市府認為，但書窒礙難行之處在於如使用100萬畫素監視器攝影機，將衍生履約爭議，並影響工程進度與驗收，且100萬畫素已非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯，損壞將無法維修，此外，不符頻寬測試分級一致性，將導致頻寬選用標準不一。