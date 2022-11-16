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新莊光榮里選舉公報號次印錯 部分選民已收到錯誤版本

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀／新北即時報導
新北市新莊區光榮里的里長有2人登記參選，現任里長張湘琪號次為2號、里長候選人詹益利為1號，不料選舉公報上兩人號次錯置，由於選舉公報是由里長辦公室請鄰長協助發送，部分選民已經收到錯誤的版本。圖／讀者提供
新北市新莊區光榮里的里長有2人登記參選，現任里長張湘琪號次為2號、里長候選人詹益利為1號，不料選舉公報上兩人號次錯置，由於選舉公報是由里長辦公室請鄰長協助發送，部分選民已經收到錯誤的版本。圖／讀者提供

年底九合一大選進入倒數階段，中選會日前已完成選舉公報印製並發送至選民手上，不料有民眾發現，新北市新莊區光榮里的里長號次印錯。新北市選舉委員會副總幹事黃堯章說，發現錯誤後已立即收回銷毀，並重新印製正確版本明日發送，同時官網的電子版本也已作修正。

新北市新莊區光榮里的里長有2人登記參選，現任里長張湘琪號次為2號、里長候選人詹益利為1號，不料選舉公報上兩人號次錯置，由於選舉公報是由里長辦公室請鄰長協助發送，部分選民已經收到錯誤的版本。

黃堯章，發現公報錯誤後，將錯誤版本立即收回銷毀，明日將發送正確版本，同時官網的電子版本也已作修正。此外，也同步跟其他地區的公所確認是否有類似情形，目前其他各區並未發現類似錯誤。

新北市選舉 中選會

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