北市觀傳局培訓百名旅館人員 迎接後疫情旅宿轉型商機
台北市觀光傳播局今天表示，針對旅宿轉型的四大面向「永續低碳」、「穆斯林友善」、「數位智能」、「創新行銷」，自10月起舉辦五梯次研習課程和參訪交流，培訓數百名北市旅宿從業人員，為了迎接國門重啟，今年加強旅宿業者接待外籍旅客的能力，並著重在因應國際趨勢的轉型作為，全面提升臺北市觀光服務品質，課程獲得學員好評。
觀傳局表示，台灣觀光正式進入後疫情時代，因應防疫旅館退場，台北市旅宿業有轉型的迫切需求，也亟需恢復北市觀光榮景，重新迎接國外觀光客，觀傳局這次攜手台灣觀光策略發展協會辦理旅宿轉型研習課程，藉由產官學界人士講授課程及經驗分享，強化旅宿產業韌性，迅速掌握未來旅宿轉型新趨勢。
觀傳局長劉奕霆說，這次約有5百位台北市的旅宿業員工參加，希望透過課程讓學員了解，根據他之前幾次國外參訪經驗，國境的開放遠遠跟不上人才培訓速度，不只旅宿業，像機場等相關地點，缺工狀況都很明顯，因此要趁現在做足準備，否則基礎若不好民眾會抱怨，也希望透過課程讓大家了解未來趨勢。
參與課程的北投雅樂軒酒店胡姓員工表示，這三天的課程主要內容為品牌、永續經營和轉型，她印象最深的是客訴處理的課程，老師分享了實際處理方式，對她幫助很大，其他課程中他們也參觀了南港瓶蓋工廠，過去沒去過，沒想到台北市還有這樣的藝文空間，讓大家大開眼界，希望之後還能有機會報名這樣的課程。
觀傳局表示，為促進觀光產業復甦，強化外語接待、國際化服務能量，今年轉型課程還安排了外籍專業導遊，傳授如何接待外籍旅客、宣傳台灣的魅力，還有旅館的軟硬體數位升級，大數據與NFT在觀光的應用、旅館衛生安全、品牌行銷、消費爭議處理等豐富紮實的課程，協助產業迎接疫後商機。
劉奕霆說，台北今年再度蟬聯全球穆斯林旅遊指數第二名，觀傳局自2019年起積極推動相關計畫，持續推動穆斯林友善環境改善輔導計畫，協助台北市景點及旅館業做好穆斯林宗教生活必須的飲食及祈禱需求的軟硬體相關設施改善，至今已連續辦理第四年，許多五星級飯店及防疫旅館業者看好疫後旅遊潮，且階段性防疫任務即將結束，都在年中積極加入輔導計畫的行列，期待北市重返觀光榮景。
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