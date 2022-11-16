北市觀傳局培訓百名旅館人員 迎接後疫情旅宿轉型商機

台北市觀光傳播局今天表示，針對旅宿轉型的四大面向「永續低碳」、「穆斯林友善」、「數位智能」、「創新行銷」，自10月起舉辦五梯次研習課程和參訪交流，培訓數百名北市旅宿從業人員，為了迎接國門重啟，今年加強旅宿業者接待外籍旅客的能力，並著重在因應國際趨勢的轉型作為，全面提升臺北市觀光服務品質，課程獲得學員好評。

觀傳局表示，台灣觀光正式進入後疫情時代，因應防疫旅館退場，台北市旅宿業有轉型的迫切需求，也亟需恢復北市觀光榮景，重新迎接國外觀光客，觀傳局這次攜手台灣觀光策略發展協會辦理旅宿轉型研習課程，藉由產官學界人士講授課程及經驗分享，強化旅宿產業韌性，迅速掌握未來旅宿轉型新趨勢。

觀傳局長劉奕霆說，這次約有5百位台北市的旅宿業員工參加，希望透過課程讓學員了解，根據他之前幾次國外參訪經驗，國境的開放遠遠跟不上人才培訓速度，不只旅宿業，像機場等相關地點，缺工狀況都很明顯，因此要趁現在做足準備，否則基礎若不好民眾會抱怨，也希望透過課程讓大家了解未來趨勢。

參與課程的北投雅樂軒酒店胡姓員工表示，這三天的課程主要內容為品牌、永續經營和轉型，她印象最深的是客訴處理的課程，老師分享了實際處理方式，對她幫助很大，其他課程中他們也參觀了南港瓶蓋工廠，過去沒去過，沒想到台北市還有這樣的藝文空間，讓大家大開眼界，希望之後還能有機會報名這樣的課程。

觀傳局表示，為促進觀光產業復甦，強化外語接待、國際化服務能量，今年轉型課程還安排了外籍專業導遊，傳授如何接待外籍旅客、宣傳台灣的魅力，還有旅館的軟硬體數位升級，大數據與NFT在觀光的應用、旅館衛生安全、品牌行銷、消費爭議處理等豐富紮實的課程，協助產業迎接疫後商機。