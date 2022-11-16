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黃金博物館參與式舉算 聯手在地社區打造文化金礦山
新北市黃金博物館推動參與式預算，今年執行5件社區提案，辦理編織課程、文化旅行、祭祀活動和歷史故事插圖繪製，為金瓜石、水湳洞社區注入文化創意活水，打造文化金礦山。
黃金博物館長謝文祥表示，博物館成立後持續與社區保持礦山文化連結，近年透過參與式預算，更能讓金水在地居民參與文化扎根工作。
今年社區提案包含金瓜石社區的手工藝綿線編織課程、環境映像之旅和礦山文化推廣文化行旅；水湳洞社區則有威遠廟中元普渡祭祀活動、二戰下的水湳洞插畫計畫。社區長輩藉活動出門交流，凝聚情感，顯示社區豐沛的文化能量。
金瓜石社區新山里長吳苓芳提出的編織課，今年是第2年舉辦，學員們運用巧手編織上百件背包，期待未來能繼續參與課。石山里長吳乾正提案的環境映像之旅，先後共舉辦4梯次小旅行，由吳帶領學子遊訪戰俘營、祈堂老街等地，傳承礦山記憶。
金瓜石文化館的礦山文化推廣計畫，邀請蕭錦耀、蕭錦章、陳石成等在地達人，舉辦10梯次小旅行，探訪報時山、勸濟堂等地。除了戶外導覽，金瓜石文化館也以館內模型講解，重現金瓜石昔日地景，其中斜坡索道、高空索道模型，讓民眾大呼神奇。
水湳洞社區濂新里長黃瑞聰提案的威遠廟中元普渡，藉由對先民的懷想與祝福，祈求福賜蒼生、保佑大地，深耕在地文化。濂洞里長陳美杏提出二戰轟炸下的水湳洞插畫計畫，述說日治時期下水湳洞戰爭情景，讓世人能銘記戰爭對山城子民的影響。
黃金博物館表示，今年參與式預算執行社區，充分展現民主精神，與博物館共同打造文化山城。期許未來繼續與社區共榮發展，讓礦山文化傳承下去。
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