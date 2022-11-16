落實4大政策 新北打造5萬7千人原民新原鄉

新北市原民局今進行專案報告，呈現原民局4年成果。代理新北市長的副市長陳純敬說，原民事務需市府各局處的通力合作及努力，以「貼近原民需求」為施政根基，全力落實四大原住民族政策，包括定期召開族群事務會議、培育族語師資、建原民經濟產業平台、設原民老人日間關懷據點等，創造更美好的新原鄉。

新北市原民局長羅美菁今身穿排灣族傳統服飾進行專案報告，細數原民局4年來成果。新北原住民人口約有5.8萬人，原民局以四項政策貼近原民需求，包括定期召開原住民族文化會議、培育師資推動族語振興、建置原住民族經濟產業平台及照顧原住民長者的日間關懷據點（文化健康站）等。

其中新北市原住民族文化會議，今年擴大邀請近200位在各領域的領袖及文化工作者，年齡從大專青年到資深實務者，領域由文化藝術到經濟創業，提供政策推動方向建言，做為未來重要執行政策參據；培育師資，推動族語振興工作上，至今聘用4族12名原住民族語言推廣人員。

經濟發展部分，推動建置原住民族經濟產業平台，2019年起從精實創業計畫帶領開始，搭配「天使基金計畫」，透過輔導、貸款協助、獎勵金及媒合等，至今已輔導107組團隊計215人，累計提供高達560萬元獎勵金，讓原住民族特有文化底蘊的優勢注入在產品或作品。

羅美菁說，除了四大政策外，為讓族語深化日常生活，不僅開設族語學習班、族語聚會所、族語傳習教室及教會推動族語學習班，也協助幼兒園推動部落族語學習，鼓勵新北市大專及高中原住民族青年，參與新北市原住民族活動；也提供多項關懷及照顧服務，如房屋建購修繕補助、優化原住民社會住宅的環境、長者假牙補助、家庭服務中心關懷服務等。