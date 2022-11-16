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新莊光榮里選舉公報錯印里長候選人號次 已更正重印

中央社／ 新北16日電

新北市新莊區光榮里選舉公報，錯印里長候選人號次。新北市選舉委員會今天表示，公報尚未發出，發現錯誤後已經重新印製正確版本，將於17日發送；其餘各區並未發現類似錯誤。

新北市選舉委員會表示，選舉公報由選委會統一發包印刷，但在印刷廠排版打樣後，里長的選舉公報內容，由各區的區公所負責校對後，回傳給廠商印製。

選委會表示，經新莊區公所的里幹事校對時發現，新莊區光榮里的選舉公報，將2名里長候選人的競選號次錯置；新莊區公所發現錯誤後，已請印刷廠商修正重印，目前選舉公報都尚未送出。

選委會指出，新莊區公所預計將於17日開始分送選舉公報至各家戶，11月20日前全數送達；目前只有發現新莊區有1里選舉公報候選人號次錯置，其他各區則並未發現有類似個案。

新北市選舉 選委會 2022大選

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