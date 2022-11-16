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全國優良市集評選 新北6座市場獲五星認證

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
經濟部於111年11月14日舉辦「2022榮市聚金-優良市集暨樂活名攤」頒獎典禮。圖／新北市市場處提供
經濟部於111年11月14日舉辦「2022榮市聚金-優良市集暨樂活名攤」頒獎典禮。圖／新北市市場處提供

經濟部日前於台灣省政資料館國際會議廳舉辦「2022榮市聚金優良市集暨樂活名攤」頒獎典禮，新北市市場處共6座市場獲五星優良市集、67攤商獲五星及四星樂活名攤，為得獎數量全國最多。

今年度經濟部優良市集暨樂活名攤評核新北市獲獎，市長侯友宜日前於「新北市傳統市場競賽評核交流會」中頒發感謝狀予參與市場及攤商，表示面對時代環境改變，傳統市場要接受挑戰，在保有人情味及商品品質下，導入現代化、科技化，讓市場成為觀光休閒、促進交流的好地方。

市場處長盛筱蓉說，全國14座五星市集中，新北拿下6座，分別為五股、林口、淡水、泰山、瑞芳及汐止觀光夜市等公有市場。

淡水中正美食廣場，是第1座完成改造的市場，坐擁金色水岸美景以淡水在地象徵「舢舨船」及「特色美食」為主題。林口公有市場寬闊別具特色的川廊及庭園是社區採買完閒話家常的好所在。

汐止觀光夜市以「深夜食坊」展現全新風貌，改善燈光照明、重新設計日式風格入口招牌。五股區首座公有市場則於今年7月盛大開幕，結合在地特色「綠竹筍」打造成為現代化市場。

市場處表示，未來將持續針對環境面、服務面，並結合現代美學及在地人情味，創造整體競爭優勢，提升市場自我認同感，並激勵攤商互相學習進步，提供消費者更好的採買環境。

淡水 汐止

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