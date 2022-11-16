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單親媽突過世←獨留高一兒 新北少年隊協同協會關懷雪中送炭
新北市某高一單親家庭男學生，因母親日前突因病過世，生活陷入困頓，無人照料，暫住在親友家中，由姑姑照料，新北少年隊到校訪視發現，牽線新北市金蘭愛心關懷協會發起樂捐，捐贈10萬元生活費，雪中送炭。
新北市少年隊日前到某高中國中部訪視，無意間聽到學校生輔組長談及校內1名高一學生從小父母離異，與以賣檳榔為生的母親2人相依為命，平時除幫忙分擔家務減輕媽媽辛勞外，假日則至速食店打工，賺取生活費，生活困苦，今年9月底母親突然暈倒，送醫後不治死亡，王生無力為其母辧理後事，由熱心「行善團體」無償為其母辧理後事。
少年隊員警獲悉後，協助聯絡「新北市金蘭愛心關懷協會」，由平日熱善好施曾擔任「新北市金蘭愛心關懷協會」理事長財哥，經其邀集好友，一起出錢幫男學生渡過難關，透過該協會邀集進而募款約10萬元，日前到校捐贈給男學生做為生活費。
新北市警局少年隊長林柏宏表示，少年隊平日除與校方維持良好溝通、協助學生事件處理外，如遇有類似該生事件，也會與學校攜手合作，透由好朋友或民間慈善團體募款或募集物資等幫助青少年家庭，希望讓每個孩子在學習成長過程中都能順利，不要因為環境的困苦，而放棄學業，讓孩子能快快樂樂的學習成長。
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