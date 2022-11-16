單親媽突過世←獨留高一兒 新北少年隊協同協會關懷雪中送炭

新北市某高一單親家庭男學生，因母親日前突因病過世，生活陷入困頓，無人照料，暫住在親友家中，由姑姑照料，新北少年隊到校訪視發現，牽線新北市金蘭愛心關懷協會發起樂捐，捐贈10萬元生活費，雪中送炭。

新北市少年隊日前到某高中國中部訪視，無意間聽到學校生輔組長談及校內1名高一學生從小父母離異，與以賣檳榔為生的母親2人相依為命，平時除幫忙分擔家務減輕媽媽辛勞外，假日則至速食店打工，賺取生活費，生活困苦，今年9月底母親突然暈倒，送醫後不治死亡，王生無力為其母辧理後事，由熱心「行善團體」無償為其母辧理後事。

少年隊員警獲悉後，協助聯絡「新北市金蘭愛心關懷協會」，由平日熱善好施曾擔任「新北市金蘭愛心關懷協會」理事長財哥，經其邀集好友，一起出錢幫男學生渡過難關，透過該協會邀集進而募款約10萬元，日前到校捐贈給男學生做為生活費。