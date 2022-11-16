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中央開放12歲以上接種雙價疫苗 新北今起預約

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局表示，雙價疫苗有效預防Omicron感染造成中重症，經衛福部專家會議，開放莫德納雙價疫苗供12歲以上施打追加劑。圖／新北衛生局提供
新北衛生局表示，雙價疫苗有效預防Omicron感染造成中重症，經衛福部專家會議，開放莫德納雙價疫苗供12歲以上施打追加劑。圖／新北衛生局提供

國內疫情以Omicron為主流病毒株，新北衛生局表示，雙價疫苗有效預防Omicron感染造成中重症，經衛福部專家會議，開放莫德納雙價疫苗供12歲以上施打追加劑。新北市疫苗系統第13、14期，分別於11月16日起至18日、11月23日起至25日，每日上午9時至晚上8時開放預約。

國內疫情趨緩，新北市11月9日至11月15日確診2萬2309人，較上周下降26.62%，不過國內仍以Omicron為主流病毒株，而雙價疫苗有效預防Omicron感染造成中重症。新北衛生局表示，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，莫德納雙價疫苗可供12歲以上施打追加劑。

衛生局說，第13期疫苗預約平台預約自今起至11月18日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為11月21日至27日；第14期疫苗預約平台預約自11月23日起至25日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為11月28日至12月4日。

此外，接種對象及疫苗種類包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑（基礎劑）、6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至5劑、雙價次世代疫苗（BA.1）第3至5劑（追加劑）、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至5劑（追加劑）。

接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約可至新北市COVID-19疫苗接種預約

次世代疫苗 衛生局

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