收容數提升3倍！新北砸8千萬重建瑞芳動物之家 2023年完工

新北市瑞芳動物之家已有31年歷史建物老舊，新北動保處與國外專家與動保團體共同研商設計新動物之家，並於今日舉辦動土典禮，將在原址重建新的瑞芳動物之家，興建行政辦公接待二層樓大廳、新犬舍、互動區及運動場等設施，耗資約8000萬元，預計明年底完工，收容數從60幾隻提升到200隻犬貓。

農業局長李玟表示，新瑞芳動物之家設計經美國動物收容所設計專家Heather Lewis研討規畫，園區所有施作材質、設施設備皆以人道、動物舒適性為出發點，考量犬隻心理狀態及視覺特性，採用明亮淺色系減少壓迫感，不同區域犬舍之間以量體阻隔，減少互相視線接觸，降低犬隻心理壓力。

另李玟指出，採納專家建議，將收容所內的犬貓入所、物資運送及民眾認養三項動線獨立分開，減少動物相互干擾，穩定動物心理狀態。此外，建築物外觀造型以「家」為概念出發，經由斜屋頂形式，呼應環境山區陵線，並解決山區雨量較大的問題，使用較為溫暖的紅磚、木紋磚及植生牆等，翻轉一般民眾對於收容所的認知。

動保處表示，新北市陸續修繕及改建動物之家，改善收容品質，原本瑞芳動物之家僅能收容60幾隻犬貓，經重建，將預計收容200隻犬貓。