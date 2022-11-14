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關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

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關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲(左三)今天率市府相關局處首長，包括副市長彭振聲、水利處、停管處、消防局等首長主持尼莎颱風災損精進檢討會。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲(左三)今天率市府相關局處首長，包括副市長彭振聲、水利處、停管處、消防局等首長主持尼莎颱風災損精進檢討會。記者林麗玉／攝影

上月尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應，導致雙北災情多，其中台北市關水門遭質疑通知太慢，百齡橋下數十輛車輛泡水，還有民眾一度受困水門外，台北市長柯文哲今天召開尼莎颱風災損精進檢討會，宣布對於10月16日在北市堤外停車場的泡水車輛，即日起至12月15日為止，北市府發放慰助金汽車2萬元、機車2000元。

柯文哲今天主持尼莎颱風災損精進檢討會，市府相關局處參加首長有副市長彭振聲、水利處、停管處、消防局等人。柯文哲說，從上月的強降雨事件，他看到兩個大問題，第一是強降雨的預告問題，正因基隆河水位上升太快，30分鐘就上升0.56公尺，等同1分鐘上升2公分，台北市的水門一定要關，以免重演納莉颱風災情。

柯說，因基隆河流域遍及新北、基隆、台北，只看台北的降雨不準，上游下多少水，還有水庫有沒有放水都會有影響，所以需要整合，尤其過去中央就算發布陸上颱風警報，六小時才通報一次水位，但強降雨6小時就已經不知道淹到哪裡去，所以北市府會與中央討論，應該要重新檢討淡水河系的預報系統，頻率、方法都要改變，未來希望將水位通報加密到每三小時通報一次。

柯文哲也說，這次強降雨，北市停管處前後有通知停放堤外車輛的車主八次，不過未來的檢討精進方案，未來每年防汛期，就會先用簡訊詢問民眾，要不要繼續留在名單上面，每年通車的名單都要updata；另外，堤外停車場的停車收費單上也都會有QRcode，每年防汛期，也會通知要不要繼續參加，或新加入；第三，北市停管處也會設計一套系統，只要防汛發出簡訊，就會要求回覆，確保送的簡訊有收到。

柯說，整個防災終究還是要公私協力，公家的政策可以改善，但老百姓也要盡量配合，否則無法百分之百完整，這次還是算天災，北市府會用災損金補償民眾泡水車，不過汽車補助兩萬元，修車可能也不止，但符合條件的，就是汽車慰助金額兩萬元、機車兩千元。

柯文哲今天宣布，對於10月16日在北市堤外停車場的泡水車輛，即日起至12月15日為止，北市府發放慰助金汽車2萬元、機車2000元。圖／北市府提供
柯文哲今天宣布，對於10月16日在北市堤外停車場的泡水車輛，即日起至12月15日為止，北市府發放慰助金汽車2萬元、機車2000元。圖／北市府提供

尼莎颱風 柯文哲

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