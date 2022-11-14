關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

上月尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應，導致雙北災情多，其中台北市關水門遭質疑通知太慢，百齡橋下數十輛車輛泡水，還有民眾一度受困水門外，台北市長柯文哲今天召開尼莎颱風災損精進檢討會，宣布對於10月16日在北市堤外停車場的泡水車輛，即日起至12月15日為止，北市府發放慰助金汽車2萬元、機車2000元。

柯文哲今天主持尼莎颱風災損精進檢討會，市府相關局處參加首長有副市長彭振聲、水利處、停管處、消防局等人。柯文哲說，從上月的強降雨事件，他看到兩個大問題，第一是強降雨的預告問題，正因基隆河水位上升太快，30分鐘就上升0.56公尺，等同1分鐘上升2公分，台北市的水門一定要關，以免重演納莉颱風災情。

柯說，因基隆河流域遍及新北、基隆、台北，只看台北的降雨不準，上游下多少水，還有水庫有沒有放水都會有影響，所以需要整合，尤其過去中央就算發布陸上颱風警報，六小時才通報一次水位，但強降雨6小時就已經不知道淹到哪裡去，所以北市府會與中央討論，應該要重新檢討淡水河系的預報系統，頻率、方法都要改變，未來希望將水位通報加密到每三小時通報一次。

柯文哲也說，這次強降雨，北市停管處前後有通知停放堤外車輛的車主八次，不過未來的檢討精進方案，未來每年防汛期，就會先用簡訊詢問民眾，要不要繼續留在名單上面，每年通車的名單都要updata；另外，堤外停車場的停車收費單上也都會有QRcode，每年防汛期，也會通知要不要繼續參加，或新加入；第三，北市停管處也會設計一套系統，只要防汛發出簡訊，就會要求回覆，確保送的簡訊有收到。