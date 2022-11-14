回想當學校輔導老師經驗 新北議員候選人盼把關教育醫療政策

年底選戰進入倒數階段，不少議員候選人辦親子活動、園遊會吸引民眾參加。民進黨議員候選人高乃芸在三峽北大特區舉辦兩場親子活動，並認為新北市教育、醫療的資源及政都有不盡完善之處，身為第一線的教育及醫療人員，承諾進入議會後將用自己的專業讓政策更完備。

高乃芸說，這幾場的活動中看到孩童無憂無慮的笑容，讓自己暫時忘卻選戰的壓力，也想起曾在樹林國小擔任實習老師與在鶯歌建國國小擔任輔導老師的時光。高說，剛投入教育界時，自己帶著崇高的使命感，期許自己成為替孩子們盡心的教育家。不過在學校6年發現很多的問題，不是當一名輔導老師能解決的，必須要前進議會，幫各位父母們把關，讓珍愛的孩子們都能有妥善的照顧。