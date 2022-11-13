「運動是權利也是責任」 陳時中：爭取國際賽事台北舉辦

年底選戰倒數，民進黨台北市長候選人陳時中今前往社子棒球場，與台北市棒球協會交流並發布體育政見，認為「運動是權利，也是責任」，並強調未來將積極爭取國際級賽事在台北舉辦。

陳時中表示，運動是權利，同時也是責任，權利代表要有好的環境、場地、教練與防護員，才能夠盡情運動發揮不受傷；責任則是要保持健康，盡到責任去運動，這樣才能大幅降低臥病的時間及使用的健保資源。

陳時中表示，針對40歲以上市民，將研擬做體適能調查，提供運動處方、營養、飲食諮詢，「政府把權利給你了，你的義務、責任呢？」提出權利和自己保健的責任，這2方面集合起來讓身體更健康，生活過得更好。

針對運動賽事，陳時中指出，未來各種運動賽事都要能辦得更好，要有讓大家眼睛一亮的大賽事、亮眼的比賽在台北舉行，「當然世界級的還要慢慢爭取，但至少國家級的要多來辦」，不僅能帶動大家目光、對運動的吸引力，也能活絡動觀光。

與會的國立體育大學休閒產業經營學系教授王俊人則提出4點建議，包含發展台北市專屬賽事如台北馬、增加運動防護人員數量、引進企業資源、設置樂齡健身空間。

王俊人表示，常看到許多選手到了一定年紀，就突然停止運動生涯，有些事因從小訓練忽略特定細節造成傷害，為照顧選手健康，需增加運動防護人員數量；賽事部分，除辦得很不錯的台北馬，北市還有很多特色景點、觀光旅遊資源，可隨著不同季節串連，發展有趣專屬賽事。

王俊人指出，台北市已是超高齡社會，要讓市民在中、老年享受更好的生活品質，透過運動維持健康是不二法門，但現今許多場館有時段限制且設備不夠友善，未來除擴增空間及數量外，還要針對長者設計課程，提供運動的誘因、動機及舒服的環境。

至於引入企業資源，王俊人說，企業責任除了環保外，還有很多著墨空間，政府可以引介企業及需要的學校、團體導入資源。

台北市棒球協會理事長陳文尚表示，社子棒球場分成A、B、C共3個球場，每年舉辦1500場大大小小的比賽，參賽隊伍來自國內外，還曾借過職棒做練習場，無比賽時則開放民眾使用，幾乎全年無休，非常不簡單。