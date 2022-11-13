不用車隊掃街 議員候選人騎YouBike拜票

距離年底選戰僅剩2周，相較其他候選人透過車隊掃街，板橋區民進黨議員候選人石一佑另批蹊徑，以YouBike穿梭大街小巷拜票。石一佑說，深入巷弄拜票的做法，是她一路走來堅持的信念「一步一腳印、不譁眾取寵地深耕服務」雖然徒步或腳踏車掃街較辛苦，但多了跟選民近距離互動、更能停下腳步與選民博感情。

石一佑指出，自己在黨內沒有強力派系奧援，起跑點上較吃虧，但這成為自己力爭上游的動力，深信只要緊緊地跟選民站在一起，聽到選民一聲聲的「繼續加油！」、「一定凍蒜」的鼓勵聲，所有的拜票辛苦都值得、都不覺得累了。

石一佑強調，在選戰最後階段，會用最大的誠意及努力來爭取選民的認同，勤勞認真、清廉正派是她的參選初衷，板橋區市議員選舉共有21位候選人，這次自己抽中21號，「選票打開，把最大的號碼蓋下去就對了！」簡單好記又明瞭。

石一佑也承諾未來當選後，一定發揮「板橋阿信」的精神，選民只要有任何服務需求，一定馬上舉手答「佑」。