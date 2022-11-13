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芒花季來了！北投竹子湖環狀步道芒花盛大綻放
台北市北投區竹子湖頂湖地區溪畔環狀步道芒花綻放，是每年花季遊客最愛造訪的地點，北市工務局大地處為讓步道更好走，將原步道改造成平緩易走、老少咸宜的無障礙步道，落實永續發展及宜居城市的目標。
大地處指出，頂湖環狀步道環繞天然美麗的自然環境，行走時有潺潺流水聲伴隨耳邊，為讓步道更親民好走，同時考量海綿城市精神及無障礙友善通行步道，將原步道改造成無障礙步道。
大地處表示，改造後的步道結合海綿城市政策，全段以透水材料鋪設而成，能提高透水率，每逢下雨就會立即滲透至步道下，不會積水在步道上，另捨棄無法透水的混凝土，降低環境衝擊、減少碳足跡。
民眾可搭乘捷運淡水線至北投站／石牌站，下車後轉搭公車小9／小8至湖田國小站或竹子湖站；也可搭乘公車108、109、110、230、260、紅5至陽明山，轉乘公車小9至湖田國小站或竹子湖站。
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