芒花季來了！北投竹子湖環狀步道芒花盛大綻放

台北市北投區竹子湖頂湖地區溪畔環狀步道芒花綻放，是每年花季遊客最愛造訪的地點，北市工務局大地處為讓步道更好走，將原步道改造成平緩易走、老少咸宜的無障礙步道，落實永續發展及宜居城市的目標。

大地處指出，頂湖環狀步道環繞天然美麗的自然環境，行走時有潺潺流水聲伴隨耳邊，為讓步道更親民好走，同時考量海綿城市精神及無障礙友善通行步道，將原步道改造成無障礙步道。

大地處表示，改造後的步道結合海綿城市政策，全段以透水材料鋪設而成，能提高透水率，每逢下雨就會立即滲透至步道下，不會積水在步道上，另捨棄無法透水的混凝土，降低環境衝擊、減少碳足跡。