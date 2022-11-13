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台北市推狗狗專屬運動空間 12行政區「全有了」

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
美堤狗活動區有多種遊憩設施。圖／台北市產發局提供
美堤狗活動區有多種遊憩設施。圖／台北市產發局提供

北市持續規畫讓毛孩奔跑的空間，今天啟用位在中山區的「美堤狗活動區」，完成了台北市12行政區皆有狗狗專屬活動空間的目標。

產發局表示，園區占地1546平方公尺，採大小犬分區規畫，除了雙道門出入口、休憩座椅等基本設施外，更具備可與毛孩互動的多元遊憩設施，納入了飼主與毛孩的互動需求。

台北市自2015年起持續推廣動物友善空間及設施，狗運動公園與狗活動區，結合了犬隻特性及地理環境，設置適合狗狗們的遊憩設施。

台北市繼上周啟用「華中狗活動區」後，今天再度啟用位於中山區的「美堤狗活動區」，這也是台北市中山區首座啟用的狗活動區，完成北市12行政區皆有狗狗專屬活動空間目標。

北市產發局長林崇傑表示，「美堤狗活動區」是中山區第1座狗活動區，園區占地1546平方公尺，採大小犬分區規畫，除了雙道門出入口、休憩座椅、繫狗柱、狗便袋箱、垃圾桶及洗手足台等基本設施外，更具備可與毛孩互動的波浪步道、高橋、A字板等多元遊憩設施，納入了飼主與毛孩的互動需求，讓設施更加友善。

林崇傑表示，「美堤狗活動區」啟用，讓台北市擁有了19座狗運動公園或狗活動區，在市府全力推動及市民支持下，完成台北市12行政區皆有狗狗專屬活動空間的目標，讓台北市友善動物城市引領全國。

動保處表示，美堤狗活動區今啟用活動，不僅提供毛孩生活小物市集，現場還有提供限量免費狂犬病預防注射及寵物登記活動，為毛孩加強防疫，也讓毛爸媽能帶毛孩安心出遊。另外，呼籲飼主珍惜場域內設施，並於離開狗活動區後應繫好牽繩，有適當防護措施，維護毛孩安全。

動保處表示，飼主可搭乘周末假日友善狗狗公車645號路線公車前往美堤狗活動區，更多狗公車資訊可查閱動保處官網或加入「台北市動物之家」粉專。

美堤狗活動區啟用活動提供免費狂犬病疫苗注射及寵物登記服務。圖／台北市產發局提供
美堤狗活動區啟用活動提供免費狂犬病疫苗注射及寵物登記服務。圖／台北市產發局提供

北市 狗狗 公車

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