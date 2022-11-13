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中和連城路違建占道 新北市府專案拆除並打造免費機車格

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中和區連城路569巷6弄進行道路重整鋪設及新設側溝改善工程後，不僅改善民眾違停及堆置垃圾問題，並增加20個機車停車格免費提供市民使用。圖／新北市工務局提供
中和區連城路569巷6弄進行道路重整鋪設及新設側溝改善工程後，不僅改善民眾違停及堆置垃圾問題，並增加20個機車停車格免費提供市民使用。圖／新北市工務局提供

新北市中和地狹人稠，其中連城路是重要幹道，連接市區、工業區及土城，不過其中一條巷子卻有私有地搭蓋鐵皮違建，新北工務局推動專案，地主配合拆除部分鐵皮屋，並將部分持有土地捐贈給市府，養工處除做水溝改善工程外，也規畫20格機車停車格免費提供市民使用。

連城路569巷6弄內一處私有地搭蓋鐵皮違建，影響環境衛生，再加上周邊排水溝老舊破損，與連城路間通行空間僅剩1.5公尺寬度，形成無尾巷，不僅無法讓車輛行駛，也常遭民眾違停占用，影響通行。

養工處表示，推動「新北美樂地2.0」專案，地主配合拆除部分鐵皮屋，並將部分持有土地捐贈給市府，拓寬部分道路後也做周邊水溝改善工程，還畫設20個機車停車格，不但提高土地使用價值，也大幅改善巷道環境整潔，創造市民更佳生活環境。

養工處說，該案已於日前完工，排水溝更新範圍約46公尺，道路瀝青鋪設範圍則約500平方公尺，總經費共計100萬元；經養工處邀集交通局、中和區公所及里長等相關單位共同合作下，由養工處補助經費，區公所施作道路重整鋪設及新設側溝改善工程。

工務局長詹榮鋒說，會持續將閒置或遭私人占用的公有土地活化成公有車場、公園綠地、微笑單車停車場等公有設施，以「使用代替管理，進行活化使用」為原則，發揮土地效益。

新北市中和區連城路569巷6弄內原有一處私人土地上有一棟既存違建鐵皮屋，影響環境衛生。圖／新北市工務局提供
新北市中和區連城路569巷6弄內原有一處私人土地上有一棟既存違建鐵皮屋，影響環境衛生。圖／新北市工務局提供

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