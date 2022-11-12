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小青新咖啡節開幕 新北逾60咖啡師參賽
新店碧潭東岸廣場今、明2日由新北市農業局輔導「新店希望市集」與斜槓職人團隊及台灣咖啡發展協會於合作舉辦「小青新咖啡節」，活動現場展售新鮮農特產品、各式咖啡及甜點，以及斜槓職人們的精美手作文創商品，也有手沖咖啡比賽及體驗課程。
本次咖啡節參與品牌數超過百家，多位咖啡師選用新北在地農產製作飲品及甜點，現場有多家咖啡業者推出限定特調，其中「金金相印」是由達文西咖啡選用新北在地莊園咖啡豆及青農自產的金棗調製成，同時也推出3款獲義大利咖啡品鑑協會(ICT)金獎認證的配方豆，提供3款不同風味體驗。
現場同時辦理手沖咖啡比賽，全國共63位參賽者包括48位咖啡師及15位學生，其中更有年僅13歲學生選手一同較勁，賽事邀請國際咖啡品質鑑定師SCA精品咖啡協會訓練師擔任評審，透過咖啡的風味、酸質、餘韻、平衡及整體共5大面向進行評比，從2天賽事中評選出最佳的手沖咖啡，最終決賽將於明日下午1點在主舞台上進行評比。
台灣咖啡發展協會理事長蔡治宇表示，異業結盟能讓咖啡師與農友們合作，將新北農產融入甜點和飲料中，透過咖啡師與農友們碰撞出的火花，發揮創意製作各具特色美食，包含蜜香紅茶磅蛋糕、茶香窗花餅乾、茶香達克瓦茲及蜂蜜美式咖啡等農產盛宴，創造咖啡新價值與新風味。
農業局長李玟表示，本次將希望市集與咖啡作結合，不僅協助農產銷售，也媒合咖啡業者使用新北在地農產製作甜點及飲品，讓民眾及咖啡愛好者們更加認識我們新北的優質農產，也鼓勵大家多多到新北希望市集與小農鮮舖選購當季農特產，落實地產地消、減少食物里程，同時也吃得新鮮，創造身體與環境兩者大健康。
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